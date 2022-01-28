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28 января, источник: Спорт-Экспресс

В программу Олимпиады в Пекине включили семь новых дисциплин. Россиянам в этих видах нечего ждать?

Олимпийскую семью в основном пополнили командные соревнования, в которых наши шансы не слишком высоки.

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Источник: AFP 2021

Практически на каждой Олимпиаде в программу Игр сейчас добавляются новые медальные розыгрыши. В Пекине таких станет семь, и почти все из них — командные. Во многих из них вообще только недавно начали проводить крупные соревнования. В большинстве случаев новшества обусловлены желанием Международного олимпийского комитета сделать Игры гендерно равными. «СЭ» рассказывает об олимпийских нововведениях в Пекине и дает прогноз, сможет ли сборная ОКР быть здесь в лидерах.

Смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике

В индивидуальном зачете по акробатике у России на последнем чемпионате мира были неплохие результаты. Любовь Никитина и Павел Кротов выиграли бронзу, а Максим Буров стал чемпионом. В командных соревнованиях наша тройка и вовсе обыграла всех остальных. А в 2019 году у России была бронза. Так что в этом виде фристайла у нас точно есть шансы на медаль.

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Немного о правилах: команда состоит из трех человек — одна женщина и двое мужчин либо две женщины и один мужчина. Их индивидуальные результаты суммируются, а победителем становится тот, у кого очков получилось больше. Главные соперники — швейцарцы (золото и серебро двух прошлых чемпионатов мира), а также спортсмены из сборной Китая (все олимпийские медали во фристайле они завоевали в акробатике).

Прогноз для России: одна медаль.

Женские соревнования в монобобе

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Соревнования по бобслею проводятся с начала XX века, а на Олимпиаду этот вид спорта попал в 1924 году. Но до Игр в Пекине количество комплектов медалей, разыгрываемых в бобслее, было разным. Изначально в турнирах вообще принимали участие только мужчины, женские соревнования появились лишь в начале этого века. В 2022-м спортсмены будут участвовать в четырех видах бобслея: женщины — в монобобе и двойках, мужчины — в двойках и четверках.

Международный дебют новой олимпийской дисциплины «монобоб» прошел не так давно, в декабре 2020 года. Первый в истории этап мировой серии был организован в Германии, а чемпионкой там стала россиянка Надежда Сергеева. Правда, уже в текущем году победу праздновали американки Кейли Хамфрис (заключительный этап Кубка мира) и Элара Майерс-Тейлор (общий зачет).

Сергеева же попала в десятку, остальные россиянки были еще ниже. Так что вряд ли в этом виде нужно рассчитывать на медаль. Скорее, награды уйдут североамериканским девушкам.

Прогноз: без медалей.

Соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр»

Биг-эйр в сноуборде был включен в олимпийскую программу еще на прошлой Олимпиаде, а в Пекине нововведение дойдет и до лыж. Спортсмены должны разогнаться и прыгнуть с большого трамплина, выполняя в процессе полета разные трюки. Обычно атлет летит на расстояние примерно 5−30 метров.

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Первые медали по биг-эйру в рамках чемпионата мира были разыграны два года назад. У мужчин тогда выиграл швейцарец Фабиан Бош, а единственный представитель России Дмитрий Макаров стал 35-м. В соревнованиях женщин победу одержала француженка Тесс Леде, а Анастасия Таталина осталась шестой. Это неплохой результат, но рассчитывать на медали не приходилось — отрыв от третьего места составил больше 70 баллов.

Показательнее будет посмотреть ситуацию с общим зачетом Кубка мира текущего сезона. Среди мужчин — ни одного россиянина. У женщин Таталина занимает 12-ю строчку, Ксения Орлова — 24-ю. Судя по прошлому году, зацепиться за что-то в биг-эйре можно только у женщин. В 2021 году чемпионат мира выиграла Анастасия Таталина, а Лана Прусакова заняла вторую строчку. Но Ланы из-за травмы в Пекине не будет, а вот Настя в заявке остается. Она вообще одной из первых получила олимпийскую экипировку и настроена на победу.

Прогноз: одна медаль.

Смешанная эстафета в шорт-треке

Для участия в эстафете спортсмены должны иметь квалификацию на Олимпийские игры в индивидуальном зачете, а также в мужской и женской эстафетах. Соответственно, в каждой команде будет двое мужчин и две женщины, а сами соревнования пройдут в формате забега на 2000 метров. Всего — 18 кругов по 111,12 метра каждый.

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Ожидаемым фаворитом будет команда Китая, которая побила рекорд в этом виде в октябре прошлого года в рамках олимпийских тестовых соревнований. В тот же день до китайцев мировой рекорд сначала побила четверка из Кореи, а через десять минут — из Нидерландов. Сборная КНР сейчас возглавляет зачет Кубка мира, но спортсмены из ОКР лидируют в мировом рейтинге. Так что за медаль россиянам можно будет побороться.

Прогноз: без медалей.

Источник: AFP 2021

Ирина Аввакумова

Смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина

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В командном первенстве по прыжкам на лыжах с трамплина от каждой команды выступают две девушки и двое мужчин. Они соревнуются на нормальном трамплине.

Для победы в этом виде важно, чтобы у одной страны и среди мужчин, и среди женщин были лидеры. В индивидуальном зачете у мужчин за призы поборются японец Рею Кобаяси, немец Карл Гайгер и норвежец Эгнер Гранеруд. Все они либо выигрывали медали на крупных турнирах, либо занимают высокое место в общем зачете Кубка мира. Евгений Климов в 2018 году на Играх занял только 26-е место и подобными результатами не обладает.

В женских соревнованиях лидируют японка Сара Таканаси, австрийка Марита Крамер и словенки Урса Богатай и Ника Крижнар. Россиянка Ирина Аввакумова стала четвертой на Олимпиаде в Пхенчхане, но сейчас находится не в оптимальной форме и вряд ли поборется за медали. А значит, не будет их и в командном турнире.

Прогноз: без медалей.

Командный сноуборд-кросс

В новом виде смогут принять участие 16 команд, в каждой из которой будет заявлено по два человека. Спортсмены соревнуются по системе плей-офф, пока в финале не останутся только четыре сборные. Среди них и разыграют олимпийский комплект медалей.

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Первыми стартуют мужчины. Когда участник одной из команд первым пересекает финишную черту, его преимущество передается девушке из той же сборной. Соответственно, все решается в женском заезде: кто приедет первым, та команда и победит. Все гонки пройдут за один день, 12 февраля.

Действующими чемпионами мира в этой дисциплине являются австралийцы Джаррид Хьюз и Белль Брокхофф. Итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли год назад стали вторыми. Россиян на пьедестале не было, так что и в Пекине здесь вряд ли будет медаль.

Прогноз: без медалей.

В итоге получается, что большинство новых олимпийских видов являются смешанными. Во многом результат в них зависит от индивидуальных способностей спортсменов. Если атлеты из одной страны сильны в каком-то виде, то они будут фаворитами и в командных стартах. Ну, а по итогам Олимпиады в Пекине можно будет изучить результаты соревнований в новых дисциплинах и понять, на чьей стороне играет МОК, расширяя олимпийскую программу. На летних Играх в Токио основные дивиденды от обновления «линейки» видов спорта получила сборная США. На зимних ОИ все пока кажется не столь однозначным.

Автор: Анастасия Плетнева

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