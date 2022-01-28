Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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3.02скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа В
3.02скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
3.02скороМогул. Женщины. Квалификация 1
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28 января, источник: Спорт-Экспресс

Лыжная сборная Норвегии каждый день теряет бойцов. Ковидные тиски сжимаются

Положительный тест сдал олимпийский чемпион Симен Крюгер, который планировался в эстафетную четверку норвежцев.

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Источник: AFP 2021

Самая звездная лыжная команда Олимпиады-2022 — сборная Норвегии — продолжает получать ужасные новости о заражениях на сборах на итальянском горном курорте Зайзер-Альма. Новая жертва положительного теста — Симен Хегстад Крюгер, двукратный олимпийский чемпион и один из самых универсальных лыжников мира. Конечно, норвежцы останутся фаворитами Пекина, даже если будут выступать там вторым или третьим составом, но и для «дрим тим» отсутствие Крюгера в заявке — большая потеря. Особенно с учетом того, что он планировался на третий коньковый этап эстафеты.

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Моральный удар

Все началось с новости о положительном тесте у тренера спринтеров Арильда Монсена. После этого инфицированными оказались пятикратная чемпионка мира Хайди Венг (на последнем чемпионате мира бежавшая в эстафете) и Анне Кьерсти Кальво. И вот самый серьезный удар — на карантин отправлен Крюгер. Анализы остальных участников сбора в Зайзер-Альма пока отрицательные, но врач норвежской сборной Ойстейн Андерсен опасается, что не на долго. Самые большие опасения вызывают перспективы Харальда Амундсена, который жил с Крюгером в одной комнате. Юный Амундсен был включен в норвежскую заявку только как запасной, но считался главным кандидатом на замену Симена, если тот все же не сможет выступить в Пекине.

Нужно еще понимать, что норвежцы вообще крайне болезненно и дотошно относятся с информации о заражениях ковидом. В прошлом году они, не считаясь с финансовыми и спортивными потерями, пропустили несколько этапов Кубка мира, включая «Тур де ски» — только ради того, чтобы минимизировать риск подхватить злобный вирус. Особенно в этом усердствовал лидер мужской команды Йоханнес Клебо, у которого, вероятно, серьезная ковидофобия. Во время первых волн коронавируса он изолировался в своем доме, заставив прервать связи с внешним миром всю свою семью. Даже сейчас в Зайзер-Альма Клебо (впрочем, как и лидер женской команды Тереза Йохауг) жил отдельно от остальных — в другом отеле.

В любом случае, чем бы ни закончилась нынешняя история с очагом заражения в норвежской команде, — это тяжелый моральный удар для наших главных соперников. Но сейчас точно не тот случай, когда надо радоваться несчастью конкурентов. Во-первых, такое может случиться с каждым, независимо от предпринимаемых мер безопасности. А, во-вторых, настоящая радость будет только от победы на лыжне, а не в лабораториях, тестирующих на ковид.

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Сидим по комнатам отеля по 22 часа в сутки

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Изначально планировалось, что норвежские лыжники вылетят в Пекин через Милан и Осло 27 января, но в связи с положительными тестами, дату перемещения на олимпийские трассы перенесли на 31 января. За это время тренеры и врачи планируют очертить круг зараженных и решить, кого из команды надо менять, а кого можно оставить в заявке в надежде, что пронесет. Все сдавшие положительный ПЦР болеют бессимптомно и продолжают тренироваться по мере возможности. Все условно здоровые (кроме Клебо и Йохауг) на всякий случай сменили гостиницу, но продолжают находиться в Италии, выбившись из прежнего графика высотной подготовки.

— Сейчас мы сидим по комнатам отеля по 22 часа в сутки и выходим на пару часов, чтобы подвигаться и потренироваться, — рассказал NRK тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум. — Это довольно мрачно, когда ты лежишь один в номере и молишь бога, чтобы тест не оказался положительным. Многие лыжники тяжело восприняли новость о Крюгере. Нечасто видишь взрослых мужчин, плачущих из-за кого-то.

— Мы ждем новых результатов тестов и живем на данный момент в полной изоляции, — написал в соцсетях Йоханнес Клебо. — Мы должны принимать то, что происходит, и просто стараться сосредоточиться на Олимпиаде. Сделано все возможное, чтобы держаться подальше от ковида, так что скрещиваем пальцы и верим в лучшее.

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Фарс вместо Олимпиады

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Общую картину шока для норвежских лыжных болельщиков дополнила информация о заражении восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген, которая по этой причине снялась со знаменитого итальянского альпийского марафона Марчалонга — он намечен на 30 января. По некоторым данным, 41-летняя звезда заразилась от своего маленького сына. Марит уже четыре года как завершила карьеру в сборной Норвегии, и сейчас бегает только в марафонах. Она не планировала ехать в Пекин, однако ситуация массового заражения лыжников на севере Италии оптимизма, мягко говоря, не внушает. Особенно с учетом, что в том же Зайзер-Альма накануне тренировалась и сборная России.

Правда, россияне уже успели покинуть итальянские Альпы, и сейчас уже тренируются на олимпийской лыжне Чжанцзякоу. Все они успешно сдали тесты после прилета, но затем телеграм-канал «Лыжная классика» опубликовал информацию, что в расположение нашей лыжной сборной тоже якобы имеются положительные тесты. Эту новость в интервью «Чемпионату» опроверг тренер Юрий Бородавко, впрочем заявивший, что пока не знает последних результатов ежедневного тестирования. В общем, накануне Олимпиады все словно сидят на пороховой бочке. А только сам факт отсутствия ковидных проблем перед стартом выглядит неимоверным счастьем.

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— Все это очень грустно, — отреагировала на положительный тест Крюгера норвежская лыжница Лотта Уднес Венг в интервью VG. — Мы знаем, как пашут спортсмены во время подготовки к большим стартам. То, что происходит — настоящая трагедия, а Олимпиада без лучших лыжников мира — это просто фарс.

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