Песков рассказал детали поездки Путина на Олимпийские игры в Пекин

«Едет обычная делегация. Обычное количество лиц, которые занимаются организацией поездки. Едет минимизированный пул, который будет иметь скудные возможности по освещению пребывания Путина. Это связано с жёсткими ограничениями, которые правильно и понятно ввели организаторы. Олимпиада проводится в сложное время, поэтому мы с пониманием к этому относимся и принимаем все необходимые меры. Он всегда на своём авто передвигается», — приводит слова Пескова Ura.ru.