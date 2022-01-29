Еще 29 человек, прилетевших на Олимпиаду-2022 в Пекин, сдали положительные тесты на ковид, 19 из них — члены сборных
Еще 29 человек, прилетевших на Олимпиаду-2022 в Пекин, сдали положительные тесты на коронавирус.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Еще 29 человек, прилетевших на Олимпиаду-2022 в Пекин, сдали положительные тесты на коронавирус.
19 из них — члены сборных, еще 10 — лица, связанные с проведением Олимпиады. Всего 28 января в Пекин на Олимпиаду прибыли 1418 человек.
Также семь человек (не входящих в составы сборных) сдали положительные тесты в ходе ежедневного тестирования в «пузыре» на Олимпиаде.