«Ситуация критическая»: немецкий журналист рассказал об атмосфере в Пекине

По словам эксперта, уже в Китае он сдал положительный тест на коронавирус и был помещен в специализированный изолятор.

«Несмотря на все меры предосторожности и условия, которые необходимо выполнить, есть значительный пробел, который невозможно предотвратить. Складывается ощущение, что на карантин каждый час отправляются один-два человека. Ситуация критическая», — заявил он в интервью.

Корреспондент также отметил, что несмотря на дружелюбие и работу официальных лиц в Пекине, необходимо отложить проведение Олимпиады.

«Могу сказать как журналист, Олимпийские игры не должны проходить в таких условиях, их надо отложить на год», — высказал мнение Луфен.