«Ситуация критическая»: немецкий журналист рассказал об атмосфере в Пекине
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Немецкий спортивный журналист Клаус Луфен, прилетевший в Пекин освещать Олимпиаду, высказался о непростой ситуации с коронавирусом.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Немецкий спортивный журналист Клаус Луфен, прилетевший в Пекин освещать Олимпиаду, высказался о непростой ситуации с коронавирусом.
По словам эксперта, уже в Китае он сдал положительный тест на коронавирус и был помещен в специализированный изолятор.
«Несмотря на все меры предосторожности и условия, которые необходимо выполнить, есть значительный пробел, который невозможно предотвратить. Складывается ощущение, что на карантин каждый час отправляются один-два человека. Ситуация критическая», — заявил он в интервью.
«Могу сказать как журналист, Олимпийские игры не должны проходить в таких условиях, их надо отложить на год», — высказал мнение Луфен.
Открытие Олимпиады запланировано на четвертое февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля.