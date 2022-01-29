Сборные России и Украины будут сидеть рядом во время командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине

Сборные России и Украины по фигурному катанию будут сидеть рядом во время командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Твиттер-аккаунт «Двукратн (4)ая олЕмпийская чемпионка мира» опубликовал фотографию, на которой видно, что зоны для российских и украинских фигуристов располагаются рядом друг с другом.