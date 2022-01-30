Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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2.02скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 1
2.02скороАвстралияСША
Керлинг. Микст. Сессия 1
2.02скороНорвегияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 1
2.02скороКитайШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороАвстралияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороСШАИталия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороВеликобританияКанада
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороКанадаШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа В
3.02скороЧехияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа В
3.02скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
3.02скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
3.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороКитайШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороФинляндияСША
30 января, источник: Чемпионат.com

«Резко сузились глаза». Организаторы ОИ-2022 исковеркали имена российских лыжников

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак в «Инстаграме» опубликовала забавные фото из пекинского аэропорта.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сборная России по лыжным гонкам приземлилась в аэропорту Шоуду. На Олимпийских играх — 2022 соревнования лыжников пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров.

Встречавшие российскую делегацию члены оргкомитета исковеркали имена россиян. «Просто прочтите наши имена. У Якима резко сузились глаза (об Иване Якимушкине). Да простит меня Серёга (о Сергее Устюгове)», — подписала фото Ступак. Также на фото присутствует чемпионка «Тур де Ски — 2022» Наталья Непряева.

Источник: Чемпионат.com

В ОИ-2022 примут участие Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев. В женскую команду включены Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

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XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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