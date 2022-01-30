Белорусские биатлонисты высоко оценили олимпийскую трассу

Погодные условия меняются в зависимости от времени суток: «Ночью мороз довольно сильный, днем — теплее, но это никак не влияет на качество лыжни. Маршрут трассы, состояние снега — все высокого уровня. Немного ветрено, но условия для всех команд одинаковые, так что продолжаем работать и готовиться», — отметил старший тренер мужской сборной Беларуси Андрей Падин.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в эстафете Динара Алимбекова считает, что трасса вполне приличная, не «бетон», как говорили некоторые. В Китае ей многое напоминает Корею, где довелось выступать 4 года назад. Она также отметила и хорошие условия в гостинице — номера просторные, питание тоже на уровне, есть молочные продукты, европейская кухня, в общем адаптировались быстро и продолжаем готовиться к стартам, сказала лидер белорусской сборной.

Главный штаб белорусской олимпийской команды расположился именно в Чжанцзякоу, что в 180 км от Пекина. Ведь здесь пройдут не только состязания по биатлону, но и по лыжным гонкам и фристайлу. Перед вылетом в Китай все готовились к трудностям, но пока все в порядке, главное соблюдать антиковидные правила, отметили в белорусской миссии. Нет особых проблем и с перемещениями — из Пекина в Чжанцзякоу можно добраться на скоростном поезде чуть больше, чем за час. В вагонах отличные условия, есть даже сеть 5G.

К сожалению, из-за ковидных ограничений олимпийские соревнования на многих объектах будут проходить без зрителей, из-за чего несколько теряется настоящая спортивная атмосфера, говорят участники Игр. Но зато благодаря телевидению болельщики на всех континентах смогут увидеть главные зимние старты четырехлетия во всей красе. Для трансляций будут использоваться самые передовые технологии, что позволит телезрителям быть почти рядом со спортсменами.

В Пекин кроме биатлонистов уже прибыли белорусские конькобежцы, ближе к открытию в Китай прилетят и остальные представители олимпийской сборной Беларуси. Всего за олимпийские медали будут сражаться 29 белорусских атлетов, которые выступят в шести видах спорта.