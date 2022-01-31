Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
Соревнования по фигурному катанию привычно станут одними из наиболее резонансных на предстоящей Олимпиаде.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Соревнования по фигурному катанию привычно станут одними из наиболее резонансных на предстоящей Олимпиаде.
Высока вероятность, что существенную долю медалей в этом виде спорта в Пекине заберут россияне, но и в других сборных есть очень интересные персоны. Например, спортсменки, чьи внешние данные способны впечатлить даже зрителей, максимально далеких от акселей, подкруток и твиззлов. Представляем самых эффектных иностранных фигуристок Олимпийских игр — 2022.
Маржори Лажуа (Канада)
Очаровательная 21-летняя спортсменка является чемпионкой мира среди юниоров 2019 года, но выход на взрослый уровень дается ее дуэту с Закари Лага непросто. В Пекин они едут третьим номером сборной Канады в танцах на льду и будут усердно бороться за топ-10 в личном турнире, что выглядит для них крайне внушительной планкой.
Лаура Баркеро (Испания)
Также рекомендуем обратить внимание на первую в истории Игр испанскую спортивную пару. 20-летняя Баркеро в текущем олимпийском цикле дважды сменила партнера и теперь выступает с уроженцем Италии Марко Зандроном, который получил гражданство Испании за месяц до заветного турнира в Пекине. К слову, фигуристы состоят не только в профессиональных, но и в романтических отношениях.
Луна Хендрикс (Бельгия)
В женском одиночном катании в Пекине наиболее вероятен российский пьедестал. Однако некоторые девушки могут навязать нашим спортсменкам локальную борьбу — хотя бы в короткой программе. Хендрикс в их числе, на недавнем чемпионате Европы она заняла четвертое место. При этом после турнира 22-летняя бельгийка, чья карьера находится в расцвете, была вынуждена открывать сбор средств среди подписчиков для поездки на Олимпиаду.
Алексия Паганини (Швейцария)
Еще одна эффектная одиночница тоже приедет в Пекин уже на вторую Олимпиаду. Уроженка США Паганини давно закрепилась в статусе главной фигуристки Швейцарии, но на международном уровне заметные авансы она оправдывает с трудом. Возможно, именно на ближайших Играх 20-летняя девушка совершит личный прорыв.
Дженни Сааринен (Финляндия)
К олимпийскому дебюту готовится и утонченная скандинавская спортсменка, выигравшая упорную борьбу за единственную финскую квоту в женском катании. Шансы 22-летней Сааринен в Пекине будут скромны, успехом для нее наверняка можно будет считать место в топ-20.
Анастасия Губанова (Грузия)
Нельзя обойти стороной и одиночницу, в недалеком прошлом выступавшую под российским флагом, а ныне представляющую на соревнованиях Грузию. В Пекине 19-летняя Губанова, известная плавной и завораживающей техникой скольжения, будет выступать и в командном, и в личном турнирах. Удивить и покорить зрителей Анастасии точно по силам.
Кейтлин Хавайек (США)
Возвращаясь к танцам на льду, стоит отметить крепкий третий номер американской сборной в лице 25-летней Хавайек и ее партнера Жан-Люка Бейкера. Именно они неизменно забирали бронзу чемпионата США в нынешнем олимпийском цикле. На Играх в Пекине дуэт наверняка выступит только в личном турнире, где будет бороться за достойное место в первой десятке.
Оливия Смарт (Испания)
Уроженка Великобритании сменила спортивное гражданство в сезоне-2015/16, но ее танцевальная пара с Адрианом Диасом проиграла конкуренцию в Испании за единственную квоту на Игры в Пхенчхане. Зато в Пекин отобрался именно этот харизматичный дуэт, и теперь 24-летняя Смарт вместе с партнером будет зажигать на олимпийском льду на радость болельщикам.
Александра Назарова (Украина)
Единственному танцевальному дуэту из Украины в лице Назаровой и Максима Никитина предстоит борьба как в личном турнире, так и в «команднике». Миловидная 25-летняя спортсменка, занимающаяся в числе прочего производством макарунов, обещает заказчикам десертов гастрономический оргазм. Хочется верить, что похожие ощущения испытают и поклонники украинцев на предстоящей Олимпиаде. А помогает Назаровой и Никитину в достижении максимально возможного результата известный российский тренер Александр Жулин.
Мэдисон Чок (США)
Самая опытная фигуристка из нашего списка отправляется уже на свою третью Олимпиаду. В Пекин 29-летняя Чок и ее возлюбленный Эван Бейтс приедут в ранге действующих чемпионов США в танцах на льду. Нет сомнений, что дуэт серьезно пошумит на Играх, а Мэдисон в очередной раз блеснет своей харизмой и прекрасными внешними данными.