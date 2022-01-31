Призер Игр-2018 скелетонист Трегубов пропустит ОИ-2022 из-за коронавируса
Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпиаду 2022 года в Пекине.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.
Спортсмены не смогут выступить в Китае из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус. Вместо них на турнир поедут Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Сборная России по бобслею и скелетону вылетит в Пекин в понедельник, 31 января.
Аникина добавила, что некоторые спортсмены еще ждут результатов тестов на коронавирус, поэтому полетят на Игры позже. «Если не успеют, то у них есть замена, которая готовится сейчас на базе и ежедневно проходит тестирование на коронавирус», — заявила глава федерации.
Трегубов стал серебряным призером на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В активе 26-летнего спортсмена также серебро и бронза чемпионата мира.
Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля. Скелетонисты вступят в борьбу за медали 10 февраля.