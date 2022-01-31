Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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15:05скороАвстралияСША
Керлинг. Микст. Сессия 1
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Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороКитайШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороАвстралияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороСШАИталия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороВеликобританияКанада
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороКанадаШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороЧехияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
3.02скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
3.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороКитайШвеция
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3.02скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
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31 января, источник: Спорт РИА Новости

Китайская грамотность. Как олимпийский Пекин разрушает стереотипы

Корреспондент РИА Новости рассказывает, как его пессимистичные ожидания от зимней Олимпиады-2022 начали меняться на оптимистичную реальность в первые же сутки пребывания в столице Китая.

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Источник: РИА "Новости"

Когда я летел в Пекин, свой первый материал представлял совсем другим. Написанный с той ироничной интонацией, с которой мы говорили лет 15−20 назад про все китайское. Сделанное тяп-ляп, по принципу «и так сойдет», ни на что не годное, разваливающееся на глазах. А слово «китайцы» в моем первом материале, как я предполагал, будет употребляться, по большей части, в уничижительном смысле. Ну, знаете, как-то так: «Это ж кита-а-айцы». Биороботы, не способные ни на шаг отступить от шаблона, по которому их запрограммировали, и к тому же не понимающие ни один язык, кроме своего.

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А некоторые — не понимающие до конца и свой язык. Помню, как в один из прошлых приездов в Пекин далеко не все таксисты были способны прочитать адрес на визитке моего отеля. Оказывается, в нем использовался редкий иероглиф, а многие не слишком, так скажем, образованные представители местного населения, как Эллочка-людоедка из «12 стульев», обходятся минимумом из тысяч существующих.

Но предкитайские стереотипы и некоторые фобии начали рассеиваться в первые же минуты после того, как наш самолет приземлился в аэропорту Пекина с предсказуемым названием «Столичный».

Многочасовые проверки документов прежде чем тебе позволят покинуть терминал? Ничего подобного. Это в Токио прошлым летом по прилете на летние Игры пришлось пройти семь кругов ада с кучей бумаг. А тут — приложил паспорт к автомату, коих сотня для рассеивания очередей, распечатал QR-код, сдал ПЦР-тест, получил багаж, сел в автобус, уехал. Кому-то в предыдущие дни не повезло, чемоданы ждали долго. Бывает, да и объяснимо — дезинфекция.

К слову, по поводу ПЦР-теста. «Готовься», — написала мне еще в Москве знакомая, приложив видео с кричащим прилетевшим в Пекин, которому палку в нос засунули по самые гланды и несколько раз провернули. Ну да, берут ПЦР на совесть, а не как кое-где у нас, чтобы он случайно не оказался положительным. Но никакой пытки: сотрудник, проводивший данную процедуру со мной, несколько раз извинился, когда ее исполнял, и мягко проговорил «окей-окей», когда я слегка заныл. А потом как-то по-отечески, душевно, похлопал по плечу, произнеся что-то похожее на «будь здоров».

Еще одно опасение: «взаперти с ума сойдешь»

Действительно, за пределы олимпийского «пузыря» не выйти. Гостиница обнесена высоким забором, а у ворот дежурят военные и открывают их только официальному транспорту Олимпиады. Но, во-первых, развлечений и в отеле хватает. Фитнес-клуб, стол для пинг-понга, зал с караоке — вот некоторые из них. А во-вторых, по опыту: работа, которая захватит в ближайшие дни, ни для чего из вышеперечисленного не оставит времени. На сон какие-то минимальные часы наскребать будет за счастье. Не подумайте, что жалуюсь — просто констатирую проверенный опытом четырех моих прошлых Олимпиад факт.

Вообще, по теме коронавируса хочется сказать всем недовольным ежедневным тестированием и форматом «пузыря» — ребята, то, что в момент, когда по всему миру идет самая мощная волна заражений, Китай проводит Олимпиаду, иначе как подвигом не назовешь.

Ведь здесь, по большому счету, никаких волн не было вообще.

Как драконовскими мерами погасили первую, в Ухане, практически ограничившись только эпидемией в этом городе, так с тех пор «вспышки» оцениваются максимум десятками случаев заражений. Каждую ликвидируют местным локдауном и поголовным тестированием. Во всем мире счет погибших от коронавируса давно идет на миллионы, а в закрытом от всех Китае остановлен на пяти с половиной тысячах. А сейчас Китай для всех открылся. Теперь представьте, что будет, если вирус, который здесь, по сути, вообще не гулял, вырвется на свободу?

Ну, а на площадь Тяньаньмэнь, в Запретный город и на Великую Китайскую стену в другой раз съездим. Тем более, как я уже сказал, мы приехали работать, а не достопримечательности смотреть.

«Замучают своей несъедобной пищей»

Опасение для тех, кто ходил в настоящие китайские рестораны — не локализованные, как в России и в других странах —оправданное. Помню, как в первый приезд году в 2010 чуть не сжег себе пищевод. Здесь — ничего подобного. В отельном ресторане девять комплексных обедов в трех стилях: китайском, европейском и японском. То, что успели опробовать — вкусно. Также вполне удобоваримо выглядит меню с отдельными блюдами. В главном медиацентре тоже достойный выбор, вкупе с аттракционом из готовящего пищу робота. Наконец, экономичный вариант для тех, у кого желудки еще такое позволяют — лапша быстрого приготовления. В общем, с голода не помрешь.

«Интернет, где все заблокировано»

Да, Китай защищается от информационных атак «Великим китайским файрволлом», это тема последней пары десятилетий, все созданные на западе соцсети и мессенджеры тут заблокированы. Но вот парадокс — использование сервисов, позволяющих эту виртуальную стену обходить, местными законами не запрещено. А на олимпийских объектах в них никакой необходимости и нет: официальный Wi-fi Игр ничего не блокирует.

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Вот с транспортом непонятно. Пока-то все хорошо: шаттлы ходят, сбоев нет. Но просто потому, что «движухи» как в переносном, так и в прямом понимании еще не началось. Пока расписание облегченное. А когда начнется максимальная нагрузка, тогда и станет понятно, как все будет работать. Обычно ни одна Олимпиада не обходится без транспортных проблем. В последние годы исключением была разве что сочинская. Но есть предчувствие, что сделают все грамотно — как пока грамотно сделано все остальное.

Кстати, Сочи-2014 подошедшие ко мне в главном пресс-центре китайские коллеги сегодня вспомнили. «Какая же у вас была крутая церемония открытия!» — с улыбкой, угадывавшейся сквозь респиратор KN95 (обычные маски тут не признают), произнесли они. Ну, а мы, конечно, помним фееричное шоу в Пекине-2008. Думаю, и сейчас стоит ждать что-то потрясающее. Китай точно захочет удивить весь мир.

Пока же мы удивляемся «флэшбеку», возвращающему нас на месяц назад — все поздравляют с Новым годом, который здесь наступит 1 февраля. Ну что ж, встретили Новый год 1 января, повторили на старую его версию 14-го — встретим и третий раз, лишним не будет. А потом будем встречать Олимпиаду. На старт!

Автор: Андрей Симоненко

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
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VI зимние Олимпийские игры в Осло
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IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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