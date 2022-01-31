В сборной России по биатлону на Олимпиаде не выявили новых случаев заражения коронавирусом

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 31 января. /ТАСС/. Новых случаев заражения коронавирусом в сборной России по биатлону на Олимпиаде в Пекине не выявлено. Об этом ТАСС сообщили в национальной сборной.

В воскресенье стало известно, что два теста на коронавирус Валерии Васнецовой дали положительный результат, спортсменка была помещена на карантин. Биатлонистка пропустит Игры, ей на замену вызвана Евгения Буртасова.

«Взятые после этого тесты оказались отрицательными», — сообщили в команде.