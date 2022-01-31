Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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до открытия Олимпиады

Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороАвстралияСША
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороНорвегияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороКитайШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороАвстралияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороСШАИталия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороВеликобританияКанада
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороКанадаШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороЧехияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
3.02скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
3.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороКитайШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороФинляндияСША
31 января, источник: Спорт-Экспресс

Олимпиада-2022: когда и где смотреть трансляции соревнований — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Информация о трансляциях фигурного катания, биатлона и хоккея главного зимнего спортивного события года.

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Где смотреть трансляции зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай) пройдут 24-е зимние Олимпийские игры. В России соревнования будут показывать в прямом эфире бесплатно на ТВ и в интернете. Право на вещание Олимпиады-2022 получили Первый канал, matchtv.ru, «Россия-1» и «Телеспорт».

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2022 в Китае: кто покажет и во сколько начало

4 февраля «Россия-1» проведет видеотрансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Она пройдет на Пекинском национальном стадионе («Птичье гнездо»), начало в 15.00 по московскому времени. Комментировать ее будет Дмитрий Губерниев.

20 февраля в 15.00 (мск) Первый канал покажет церемонию закрытия зимней Олимпиады-2022.

Обычно во время этих мероприятий страны — хозяйки Игр представляют свою культуру красочным шоу с музыкальными представлениями, песнями, танцами и фейерверками.

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Где и когда смотреть биатлон, хоккей и фигурное катание на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Российские каналы распределили показ трансляций между собой следующим образом:

· «Матч ТВ» покажет хоккей (кроме матчей сборной России), бобслей, санный спорт, скелетон, керлинг, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, шорт-трек, лыжный фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, горнолыжный спорт.

· Первый канал и «Россия-1» поделят между собой трансляции хоккейных матчей сборной России, фигурного катания, лыжных гонок и биатлона.

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В эфире Первого также будут выходить Дневники Олимпиады. Освещать Игры-2022 в Пекине будут известные спортсмены и специалисты: Игорь Ларионов, Максим Траньков, Алина Загитова, Маргарита Мамун, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Илья Авербух, Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт, Алексей Тихонов, Николай Круглов, Татьяна Тарасова, а также комментаторы — Денис Казанский, Александр Гришин, Дмитрий Терехов, Андрей Арих и Павел Занозин.

На «России-1» будут комментировать Дмитрий Губерниев (биатлон и лыжи), Владимир Стогниенко и Андрей Николишин (оба — хоккей), Андрей Журанков, Ирина Слуцкая, Екатерина Боброва и Мария Петрова (все — фигурное катание).

Расписание и время начала трансляций соревнований зимней Олимпиады-2022 в Пекине

2 февраля, среда.

  • 15.05. Керлинг. Швеция — Великобритания. Смешанные пары. («Матч! Игра»).

3 февраля, четверг.

  • 13.00. Фристайл, женщины, могул, квалификация 1 («Матч! Страна»).
  • 14.45. Фристайл, мужчины, могул, квалификация 1 («Матч! Страна»).

4 февраля, пятница.

  • 04.45. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (короткая программа), танцы (ритм-танец), пары (короткая программа). (Первый канал).
  • 07.05. Хоккей, женщины. Группа A: Россия — Швейцария (matchtv.ru).
  • 15.00. Церемония открытия Олимпиады-2022. («Россия-1»).

5 февраля, суббота.

  • 07.10. Хоккей, женщины. Группа A: Канада — Финляндия (matchtv.ru).
  • 10.45. Лыжи, женщины. Скиатлон, 15 км («Россия-1»).
  • 11.30. Конькобежный спорт, женщины. 3000 м (matchtv.ru).
  • 11.45. Биатлон. Смешанная эстафета. (Первый канал).
  • 13.45. Прыжки с трамплина, женщины. HS 106 (перекличка на matchtv.ru).
  • 14.00. Шорт-трек («Матч! Страна», matchtv.ru).
  • 14.30. Фристайл, мужчины. Могул. Финал (matchtv.ru).
  • 16.10. Хоккей, женщины. Группа A: США — Россия (matchtv.ru).
  • 22.55. Дневник Олимпиады. (Первый канал).

6 февраля, воскресенье

  • 00.15. Дневник Олимпиады. (Первый канал).
  • 06.00. Горные лыжи, мужчины. Скоростной спуск (matchtv.ru).
  • 09.50. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 15 км. (Первый канал).
  • 11.30. Конькобежный спорт, мужчины. 5000 м (matchtv.ru).
  • 14.00. Прыжки с трамплина, мужчины. HS 106 («Матч! Страна», matchtv.ru).
  • 14.30. Санный спорт, мужчины. 3-я попытка (matchtv.ru).
  • 14.30. Фристайл, женщины. Могул. Финал (matchtv.ru).
  • 16.15. Санный спорт, мужчины. 4-я попытка (matchtv.ru).

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Где смотреть трансляции Олимпийских игр 2022 года в интернете

В прямом эфире видеотрансляции соревнований Олимпиады-2022 в Пекине можно будет смотреть на сайтах matchtv.ru, Первого канала и на сервисе «Смотрим».

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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