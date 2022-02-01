Степанова потратила призовые за победу в гонке на бизнес-класс до Пекина

«Я довольно равнодушна к дорогой одежде, украшениям и прочим способам быстро потратить деньги, а своей семьи у меня пока нет. Зато, в отличие от большинства коллег по сборной, очень хорошо представляю, как атлету тяжело лететь 9 часов. А в “бизнесе” можно выспаться, что и было сделано. Пусть эта мысль будет стимулом для молодых спортсменок», — написала Степанова в Instagram.
Сборная России по лыжным гонкам в ночь на 30 января вылетела одной группой из Милана, где находилась на сборе, на Олимпийские игры в Пекин.
Зимняя Олимпиада в пекине пройдет с 4 про 20 февраля.