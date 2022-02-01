Расписание выступлений белорусских спортсменов на XXIV зимних Олимпийских играх

В среду, 2 февраля, свой турнир откроют участники олимпийских состязаний по керлингу, а 3 февраля на олимпийскую трассу выйдут мастера могула. Первые олимпийские награды будут разыграны 5 февраля. В этот день в борьбу за медали вступят белорусские спортсмены. Лыжницы Анастасия Кириллова и Анна Королева примут участие в скиатлоне. На олимпийском ледовом овале состоятся состязания конькобежек на дистанции 3000 м. В составе женской сборной Беларуси Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.
На биатлонной трассе в Чжанцзякоу пройдет смешанная эстафета. Беларусь на Олимпиаде представят Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук, Антон Смольский, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. Всего за олимпийские награды будут сражаться 29 белорусских атлетов, которые выступят в шести видах спорта.
Вот как выглядит полное расписание выступлений белорусских спортсменов на пекинской Олимпиаде:
10.00 — мужчины, 15 км, классический стиль. Александр Воронов, Егор Шпунтов.