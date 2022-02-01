Расписание выступлений белорусских спортсменов на XXIV зимних Олимпийских играх

В среду, 2 февраля, свой турнир откроют участники олимпийских состязаний по керлингу, а 3 февраля на олимпийскую трассу выйдут мастера могула. Первые олимпийские награды будут разыграны 5 февраля. В этот день в борьбу за медали вступят белорусские спортсмены. Лыжницы Анастасия Кириллова и Анна Королева примут участие в скиатлоне. На олимпийском ледовом овале состоятся состязания конькобежек на дистанции 3000 м. В составе женской сборной Беларуси Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.