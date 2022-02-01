Зимние игры в Пекине

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Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороАвстралияСША
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороНорвегияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороКитайШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороАвстралияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороСШАИталия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороВеликобританияКанада
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороКанадаШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороЧехияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
3.02скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
3.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороКитайШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороФинляндияСША
1 февраля, источник: БЕЛТА

Расписание выступлений белорусских спортсменов на XXIV зимних Олимпийских играх

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Однако предварительные соревнования начнутся уже завтра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В среду, 2 февраля, свой турнир откроют участники олимпийских состязаний по керлингу, а 3 февраля на олимпийскую трассу выйдут мастера могула. Первые олимпийские награды будут разыграны 5 февраля. В этот день в борьбу за медали вступят белорусские спортсмены. Лыжницы Анастасия Кириллова и Анна Королева примут участие в скиатлоне. На олимпийском ледовом овале состоятся состязания конькобежек на дистанции 3000 м. В составе женской сборной Беларуси Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

На биатлонной трассе в Чжанцзякоу пройдет смешанная эстафета. Беларусь на Олимпиаде представят Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук, Антон Смольский, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. Всего за олимпийские награды будут сражаться 29 белорусских атлетов, которые выступят в шести видах спорта.

Вот как выглядит полное расписание выступлений белорусских спортсменов на пекинской Олимпиаде:

5 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

Лыжные гонки

  • 10.45 — женщины, скиатлон. Анастасия Кириллова, Анна Королева.

Конькобежный спорт

  • 11.30 — женщины, 3000 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Биатлон

  • 12.00 — смешанная эстафета.

6 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Лыжные гонки

  • 10.00 — мужчины, скиатлон. Александр Воронов, Егор Шпунтов.

7 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Горнолыжный спорт

  • 05.15; 08.45 — женщины, гигантский слалом. Мария Шканова.

Конькобежный спорт

  • 11.30 — женщины, 1500 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Биатлон

  • 12.00 — женщины, индивидуальная гонка. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

8 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

Фигурное катание

  • 04.15 — мужчины, короткая программа. Константин Милюков.

Лыжные гонки

  • 11.00 — женщины, спринт свободный стиль. Анастасия Кириллова, Анна Королева.
  • 11.50 — мужчины, спринт свободный стиль. Александр Воронов, Егор Шпунтов.

Биатлон

  • 11.30 — мужчины, индивидуальная гонка. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

9 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

Горнолыжный спорт

  • 05.15; 08.45 — женщины, слалом. Мария Шканова.

10 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Фигурное катание

  • 04.30 — мужчины, свободная программа. Константин Милюков.

Лыжные гонки

  • 10.00 — женщины, 10 км, классический стиль. Анастасия Кириллова, Анна Королева.

Фристайл

  • 14.00 — командные соревнования, акробатика, микст. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова. Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.

Конькобежный спорт

  • 15.00 — женщины, 5000 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева.

11 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

Лыжные гонки

10.00 — мужчины, 15 км, классический стиль. Александр Воронов, Егор Шпунтов.

Биатлон

  • 12.00 — женский спринт. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

12 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

Конькобежный спорт

  • 11.00 — женщины, командная гонка, четвертьфиналы. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.
  • 11.50 — мужчины, 500 м. Игнат Головатюк.

Биатлон

  • 12.00 — мужчины, спринт. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

13 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Биатлон

  • 12.00 — женская гонка преследования. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
  • 13.45 — мужская гонка преследования. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

Фристайл

  • 14.00 — женщины, акробатика, квалификация. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова.

Конькобежный спорт

  • 16.50 — женщины, 500 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

14 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Фристайл

  • 14.00 — женщины, акробатика, финал. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова.

15 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

Конькобежный спорт

  • 09.30 — женщины, командная гонка, финалы. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Биатлон

  • 12.00 — мужчины, эстафета. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

Фигурное катание

  • 13.00 — женщины, короткая программа. Виктория Сафонова.

Фристайл

  • 14.00 — мужчины, акробатика, квалификация. Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.

16 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

Биатлон

  • 10.45 — женщины, эстафета. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

Лыжные гонки

  • 12.00 — женщины, эстафетный спринт. Анастасия Кириллова, Анна Королева.
  • 13.00 — мужчины, эстафетный спринт, классический стиль. Александр Воронов, Егор Шпунтов.

Фристайл

  • 14.00 — мужчины, акробатика, финал. Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.

17 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Конькобежный спорт

  • 11.30 — женщины, 1000 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Фигурное катание

  • 13.00 — женщины, свободная программа. Виктория Сафонова.

18 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

Конькобежный спорт

  • 11.30 — мужчины 1000 м. Игнат Головатюк.

Биатлон

  • 12.00 — мужчины, масс-старт. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

19 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

Конькобежный спорт

  • 12.00 — женщины, масс-старт. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Биатлон

  • 12.00 — женщины, масс-старт. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

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VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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