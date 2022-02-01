Глава IIHF назвал препятствие для лидерства российских хоккеистов на ОИ

«Российская команда готовится к Олимпиаде достаточно серьезно, остановив довольно рано сезон в Континентальной хоккейной лиге. Если российским игрокам удастся избежать случаев заражения коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов», — сказал Тардиф.

Глава IIHF заявил, что у него «есть беспокойство» относительно ковид-протокола на Играх.

«Он не предназначен для профессионального спорта. Большая часть игроков прибудет в Пекин поздно, они выступали в своих клубах до последнего момента и не были изолированы. Уровень тестов действительно сложный, и мы ожидаем случаи с положительными результатами. Я надеюсь, что этого не будет достаточно для остановки турнира. Скрестим пальцы», — сказал Тардиф.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 9 по 20 февраля. Игры второй раз пройдут без игроков НХЛ, североамериканская лига отказалась отпускать хоккеистов в Пекин из-за ситуации с распространением коронавируса.