Александр Большунов опубликовал видео прибытия на Олимпиаду
Российский лыжник Александр Большунов опубликовал видео, в котором показано его прибытие в Пекин и олимпийскую деревню.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Российский лыжник Александр Большунов опубликовал видео, в котором показано его прибытие в Пекин и олимпийскую деревню.
«Beijing ni hao!» («Привет, Пекин!») — написал Большунов в своём «инстаграме».
Александр является одним из фаворитов состязаний по лыжным гонкам на стартующей 4 февраля Олимпиаде. Его главным оппонентом считается норвежский спортсмен Йоханнес Хесфлот Клебо, возглавляющий общий зачёт Кубка мира.
Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу. В рамках соревнований, как и на предыдущих Олимпийских играх, разыгрывается двенадцать комплектов наград. Первой дисциплиной, в которой стартуют лыжники, станет скиатлон.