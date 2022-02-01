Александр Большунов опубликовал видео прибытия на Олимпиаду

Александр является одним из фаворитов состязаний по лыжным гонкам на стартующей 4 февраля Олимпиаде. Его главным оппонентом считается норвежский спортсмен Йоханнес Хесфлот Клебо, возглавляющий общий зачёт Кубка мира.

Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу. В рамках соревнований, как и на предыдущих Олимпийских играх, разыгрывается двенадцать комплектов наград. Первой дисциплиной, в которой стартуют лыжники, станет скиатлон.