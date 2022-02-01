Хореограф Тутберидзе и гендир ФФККР не прилетели в Пекин с командой

Источник в ФФККР заявил, что Коган и Глейхенгауз каждый день сдают COVID-тесты, но пока результаты положительные. Собеседник в Минспорте подтвердил эту информацию. Оба источника сказали, что сегодня в Пекин из Москвы и из Красноярска прилетели самолеты со спортсменами, тренерами и представителями федераций. Но ни на одном из рейсов Глейхенгауза и Когана не было, говорят собеседники РБК.

Других рейсов в Пекин из городов, где готовятся спортсмены, сегодня не планируется. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло пекинского аэропорта. Источники «РБК Спорт» уточняют, что Коган и Глейхенгауз прилетят в Пекин, как только их тесты на COVID-19 покажут отрицательный результат.

«РБК Спорт» обратился за комментариями к Глейхенгаузу. Коган на вопросы отвечать отказался. Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина сказала, что летела отдельно от команды: «Мы летели отдельно от команды. Только два часа назад приземлились. Пока подтвердить или опровергнуть не могу».

В субботу 29 января «РБК Спорт» сообщил, что Глейхенгауз и Коган сдали положительные тесты на коронавирус. Позже Коган заявил «Матч ТВ», что в команде все в порядке, добавив, что никто не застрахован от ложноположительных тестов. «Должны [лететь вместе с командой на Олимпиаду]. Все сдают тесты в ежедневном режиме и, к сожалению, даже от ложноположительных, как и ложноотрицательных, тестов никто не застрахован», — отметил он.

Пресс-атташе ФФККР, в свою очередь, утверждала, что в сборной все в порядке. «И у Когана, и у Глейхенгауза. 1 февраля все должны вылететь на Олимпийские игры», — сказала она «Чемпионату».

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Даниил Глейхенгауз — бывший танцор на льду и фигурист-одиночник и один из выдающихся хореографов в современном фигурном катании. В одиночном катании он становился бронзовым призером чемпионата России-2007. С 2014 года работает хореографом в команде Этери Тутберидзе. Вместе с командой «Хрустального» ставил программы для Юлии Липницкой, Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Алены Косторной, Александры Трусовой, Камилы Валиевой.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине. Первые этапы турнира по фигурному катанию в рамках командных соревнований состоятся уже в первый день Игр.