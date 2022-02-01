Россия — чемпион по переходам спортсменов в другие страны. Кто перед Олимпиадой в Пекине менял гражданство?

Смена спортивного гражданства в современном мире уже давно не дикость, а почти норма. Многих это бесит: страну должны представлять свои, другим это помогает (сборная России благодаря корейцу Виктору Ану и американцу Вику Уайлду завоевала пять золотых наград в Сочи-2014).

На Олимпиадах действуют более жесткие правила участия таких «перебежчиков», чем на чемпионатах мира или Европы, — спортсмен обязан иметь не только спортивное, но и официальное гражданство страны, которую представляет. Простыми словами — паспорт. Вокруг этого происходит немало скандалов. Так, в Литве танцевальная пара Амбрулявичус/Рид завоевала для своей страны олимпийскую путевку, а потом американке Эллисон Рид не дали гражданство — и в Пекин поехал гораздо более слабый дуэт. И таких ситуаций — десятки.

Лидеры по непостоянству

Главные виды спорта по количеству смен гражданства на этой Олимпиаде — фигурное катание и биатлон. Причем Россия — чемпион по экспорту спортсменов в зарубежные страны. Если в фигурном катании это можно объяснить сверхвысокой конкуренцией, то в биатлоне речь идет скорее о слабом уровне селекции, плохих условиях и сбоях в системе. В Норвегии тоже высокая конкуренция, но массового оттока среди биатлонистов нет.

Женское одиночное катание особенно выделяется числом россиян, ушедших за рубеж в поисках лучшего развития карьеры. Из 30 участниц целых пять — бывшие россиянки:

Для большинства сборных в фигурном катании заполучить россиянина, который к тому же останется тренироваться в России, — хороший способ улучшить свои результаты. Сборная Грузии благодаря натурализации россиян примет участие в командном турнире с неплохими шансами на попадание в топ-5. Все шесть человек в составе ее команды родились в России! Среди них есть этнические грузины, как Морис Квителашвили, Георгий Ревия и Лука Берулава, а вторая половина — российские девушки Анастасия Губанова, Карина Сафина и Мария Казакова. Израиль нашел своих одиночников на Украине, а Болгарии отдал Александру Фейгин. Китайцы для своей Олимпиады натурализовали этническую китаянку Чжу И из США.

В парном катании успела сменить гражданство Елизавета Жук, которая даже изменила фамилию на «Жукова» по правилам чешского языка. Свою мотивацию она объясняет здесь.

Но отдельно стоит упомянуть два случая особо непостоянных спортсменов. Это Ванесса Джеймс, пролезшая на Олимпиаду в парном катании с Эриком Рэдфордом, хотя в Канаде многие призывали отдать предпочтение более молодым парам. Джеймс начала карьеру как канадка, но затем каталась за Великобританию, США, Францию — и теперь снова за Канаду, вернулась в родные пенаты. В 34 она едет на свою четвертую Олимпиаду, правда, это история про красивое возвращение и преодоление (со скрипом), а не про результат.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUlwTBUtRVt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUlwTBUtRVt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUlwTBUtRVt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Vanessa James (@vanessa_james_sk8)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В сборной Японии будет выступать танцор Тим Колето. Родился он в США, затем перебрался в Норвегию, ненадолго заглянул в Южную Корею, потом снова в США — и, наконец, едет вместе с Мисато Комацубарой брать медали командника от Японии. Дуэт оставил без Олимпиады легендарного 38-летнего Дайсуке Такахаси, который после долгой карьеры одиночника неожиданно вернулся в фигурное катание и едва не добрался до Олимпийских игр в танцах.

Раздаем биатлонистов

В биатлоне из России люди кочуют в Белоруссию и Молдавию, перед Пхенчханом пачкой россиян запаслась Южная Корея. Также национальным хантингом занялась Бельгия. Яков Фак давно перешел из Хорватии в Словению ради тренировочных условий.

В свое время в России долго лили слезы по упущенным медалям, когда их выигрывали Анастасия Кузьмина (за Словакию) и Дарья Домрачева (за Белоруссию). В Пекине повторение истории маловероятно, но направление движения хорошего настроения не добавляет.

«Китайские» хоккеисты

Отдельный феномен — сборные Китая по хоккею. Когда КХЛ объявила о присоединении «Куньлуня», в теории китайский хоккей должен был воспитать своих звезд и к Олимпиаде выйти с молодым перспективным составом. Но на деле китайцы просто натурализовали североамериканцев, некоторые из которых действительно имеют китайские корни, и сколотили из них и клуб КХЛ, и олимпийскую сборную. Вот неполный список переходов в мужскую сборную Китая:

Но особняком стоит наш Денис Осипов, который недавно принял китайское гражданство. По словам защитника, от него потребовалась только справка об отсутствии судимости. В китайском паспорте ему дали имя Да Ни Си Ао Кси Бо Фу. Интересно, что из этого будет написано на свитере. Также в сборной Китая в роли тренера работает наш легендарный Алексей Ковалев.

У женщин история похожая: в сборной много американок и канадок, которым дали китайские имена. Полюбили натурализовывать канадцев, которым не хватает места даже в пятом-шестом составе своей сборной, и Белоруссия с Казахстаном, но наши соседи остались без Олимпиады.

Ямайская бобслеистка сменила гражданство ради «разнообразия»

В других видах спорта смены гражданства, скорее, редкость. В лыжах выделяется история новоиспеченного боливийца Гронлунда — несмотря на высокогорье, свои бойцы на чемпионате Боливии финну проигрывают. Впрочем, это не обман с целью отобраться на большие старты — просто Гронлунд в 2011 году женился на боливийке и переехал в Ла-Пас. Если, конечно, брак не по расчету.

Необычная история произошла в бобслее, где американка Жасмин Фенлэйтор-Викториан сначала съездила на Олимпиаду в Сочи как американка и заняла 10-е место, а через год решила поменять гражданство и с нуля создала женскую сборную Ямайки. Отец Жасмин именно с этого острова. Как уверяет сама импозантная темнокожая девушка, решение не имеет ничего общего с облегчением отбора — она просто хотела показать разнообразие культур. Выступила разок за США, теперь можно и за Ямайку. Бобслеистка дает интервью о том, как в детстве подвергалась расистским оскорблениям и как важно равенство рас, постит фотографии Мартина Лютера Кинга и обращается к ребятам, страдающим от расизма: «Я люблю ваш темный цвет кожи».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfN9NC4h9JI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfN9NC4h9JI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BfN9NC4h9JI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Jazmine Fenlator-Victorian (@jazmine_fvictorian)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Пекине она будет выступать в дисциплине монобоб, причем изначально, чтобы окупить затраты на подготовку еще к прошлой Олимпиаде, ей приходилось спать на матрасах и «наливать воду в суп, чтобы его было побольше». Что ж, если ради расширения географии зимней Олимпиады надо идти на такие жертвы — это заслуживает уважения.