Зимние игры в Пекине

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороАвстралияСША
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороНорвегияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороКитайШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороАвстралияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороСШАИталия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороВеликобританияКанада
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороКанадаШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороЧехияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
3.02скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
3.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороКитайШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороФинляндияСША
1 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Россия — чемпион по переходам спортсменов в другие страны. Кто перед Олимпиадой в Пекине менял гражданство?

«СЭ» внимательно изучил заявки иностранных сборных.

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Источник: Спорт-Экспресс

Смена спортивного гражданства в современном мире уже давно не дикость, а почти норма. Многих это бесит: страну должны представлять свои, другим это помогает (сборная России благодаря корейцу Виктору Ану и американцу Вику Уайлду завоевала пять золотых наград в Сочи-2014).

На Олимпиадах действуют более жесткие правила участия таких «перебежчиков», чем на чемпионатах мира или Европы, — спортсмен обязан иметь не только спортивное, но и официальное гражданство страны, которую представляет. Простыми словами — паспорт. Вокруг этого происходит немало скандалов. Так, в Литве танцевальная пара Амбрулявичус/Рид завоевала для своей страны олимпийскую путевку, а потом американке Эллисон Рид не дали гражданство — и в Пекин поехал гораздо более слабый дуэт. И таких ситуаций — десятки.

Лидеры по непостоянству

Главные виды спорта по количеству смен гражданства на этой Олимпиаде — фигурное катание и биатлон. Причем Россия — чемпион по экспорту спортсменов в зарубежные страны. Если в фигурном катании это можно объяснить сверхвысокой конкуренцией, то в биатлоне речь идет скорее о слабом уровне селекции, плохих условиях и сбоях в системе. В Норвегии тоже высокая конкуренция, но массового оттока среди биатлонистов нет.

Женское одиночное катание особенно выделяется числом россиян, ушедших за рубеж в поисках лучшего развития карьеры. Из 30 участниц целых пять — бывшие россиянки:

Источник: Спорт-Экспресс

Для большинства сборных в фигурном катании заполучить россиянина, который к тому же останется тренироваться в России, — хороший способ улучшить свои результаты. Сборная Грузии благодаря натурализации россиян примет участие в командном турнире с неплохими шансами на попадание в топ-5. Все шесть человек в составе ее команды родились в России! Среди них есть этнические грузины, как Морис Квителашвили, Георгий Ревия и Лука Берулава, а вторая половина — российские девушки Анастасия Губанова, Карина Сафина и Мария Казакова. Израиль нашел своих одиночников на Украине, а Болгарии отдал Александру Фейгин. Китайцы для своей Олимпиады натурализовали этническую китаянку Чжу И из США.

Источник: Спорт-Экспресс

В парном катании успела сменить гражданство Елизавета Жук, которая даже изменила фамилию на «Жукова» по правилам чешского языка. Свою мотивацию она объясняет здесь.

Но отдельно стоит упомянуть два случая особо непостоянных спортсменов. Это Ванесса Джеймс, пролезшая на Олимпиаду в парном катании с Эриком Рэдфордом, хотя в Канаде многие призывали отдать предпочтение более молодым парам. Джеймс начала карьеру как канадка, но затем каталась за Великобританию, США, Францию — и теперь снова за Канаду, вернулась в родные пенаты. В 34 она едет на свою четвертую Олимпиаду, правда, это история про красивое возвращение и преодоление (со скрипом), а не про результат.

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В сборной Японии будет выступать танцор Тим Колето. Родился он в США, затем перебрался в Норвегию, ненадолго заглянул в Южную Корею, потом снова в США — и, наконец, едет вместе с Мисато Комацубарой брать медали командника от Японии. Дуэт оставил без Олимпиады легендарного 38-летнего Дайсуке Такахаси, который после долгой карьеры одиночника неожиданно вернулся в фигурное катание и едва не добрался до Олимпийских игр в танцах.

Раздаем биатлонистов

В биатлоне из России люди кочуют в Белоруссию и Молдавию, перед Пхенчханом пачкой россиян запаслась Южная Корея. Также национальным хантингом занялась Бельгия. Яков Фак давно перешел из Хорватии в Словению ради тренировочных условий.

Источник: Спорт-Экспресс

В свое время в России долго лили слезы по упущенным медалям, когда их выигрывали Анастасия Кузьмина (за Словакию) и Дарья Домрачева (за Белоруссию). В Пекине повторение истории маловероятно, но направление движения хорошего настроения не добавляет.

«Китайские» хоккеисты

Отдельный феномен — сборные Китая по хоккею. Когда КХЛ объявила о присоединении «Куньлуня», в теории китайский хоккей должен был воспитать своих звезд и к Олимпиаде выйти с молодым перспективным составом. Но на деле китайцы просто натурализовали североамериканцев, некоторые из которых действительно имеют китайские корни, и сколотили из них и клуб КХЛ, и олимпийскую сборную. Вот неполный список переходов в мужскую сборную Китая:

Источник: Спорт-Экспресс

Но особняком стоит наш Денис Осипов, который недавно принял китайское гражданство. По словам защитника, от него потребовалась только справка об отсутствии судимости. В китайском паспорте ему дали имя Да Ни Си Ао Кси Бо Фу. Интересно, что из этого будет написано на свитере. Также в сборной Китая в роли тренера работает наш легендарный Алексей Ковалев.

Источник: Спорт-Экспресс

У женщин история похожая: в сборной много американок и канадок, которым дали китайские имена. Полюбили натурализовывать канадцев, которым не хватает места даже в пятом-шестом составе своей сборной, и Белоруссия с Казахстаном, но наши соседи остались без Олимпиады.

Ямайская бобслеистка сменила гражданство ради «разнообразия»

В других видах спорта смены гражданства, скорее, редкость. В лыжах выделяется история новоиспеченного боливийца Гронлунда — несмотря на высокогорье, свои бойцы на чемпионате Боливии финну проигрывают. Впрочем, это не обман с целью отобраться на большие старты — просто Гронлунд в 2011 году женился на боливийке и переехал в Ла-Пас. Если, конечно, брак не по расчету.

Необычная история произошла в бобслее, где американка Жасмин Фенлэйтор-Викториан сначала съездила на Олимпиаду в Сочи как американка и заняла 10-е место, а через год решила поменять гражданство и с нуля создала женскую сборную Ямайки. Отец Жасмин именно с этого острова. Как уверяет сама импозантная темнокожая девушка, решение не имеет ничего общего с облегчением отбора — она просто хотела показать разнообразие культур. Выступила разок за США, теперь можно и за Ямайку. Бобслеистка дает интервью о том, как в детстве подвергалась расистским оскорблениям и как важно равенство рас, постит фотографии Мартина Лютера Кинга и обращается к ребятам, страдающим от расизма: «Я люблю ваш темный цвет кожи».

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В Пекине она будет выступать в дисциплине монобоб, причем изначально, чтобы окупить затраты на подготовку еще к прошлой Олимпиаде, ей приходилось спать на матрасах и «наливать воду в суп, чтобы его было побольше». Что ж, если ради расширения географии зимней Олимпиады надо идти на такие жертвы — это заслуживает уважения.

Дмитрий Кузнецов

 Россия — чемпион по переходам спортсменов в другие страны. Кто перед Олимпиадой в Пекине менял гражданство?
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XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
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X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
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V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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