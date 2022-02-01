Одноклассники запустят ленту олимпийских новостей к старту Игр-2022 в Пекине

В Одноклассниках к 3 февраля появится специальная лента новостей в разделе «Рекомендации», где можно будет следить за всеми актуальными событиями Игр. В нее будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также сообщения из официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.

Также в ОК можно поддерживать атлетов с помощью тематических рамок. С 4 февраля всем пользователям соцсети в приложении «Волшебные рамки» будут доступны рамки #wewillROCyou.

Кроме того, ОК и Олимпийский комитет запустили проект, в котором спортсмены нынешней сборной и именитые спортсмены прошедших Олимпиад ответят на наиболее понравившиеся и оригинальные вопросы детей в ОК. Первым на вопросы ответил Александр Перетягин — вице-чемпион Европы по санному спорту и участник Игр в Сочи. Он рассказал о длине трассы скоростного спуска на санях, средней скорости саночника и об особенностях тренировок летом.