Одноклассники запустят ленту олимпийских новостей к старту Игр-2022 в Пекине
Пользователи ОК могут вместе болеть за российских спортсменов и делиться самыми яркими моментами Олимпиады со своими друзьями и близкими.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Пользователи ОК могут вместе болеть за российских спортсменов и делиться самыми яркими моментами Олимпиады со своими друзьями и близкими.
В Одноклассниках к 3 февраля появится специальная лента новостей в разделе «Рекомендации», где можно будет следить за всеми актуальными событиями Игр. В нее будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также сообщения из официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.
Также в ОК можно поддерживать атлетов с помощью тематических рамок. С 4 февраля всем пользователям соцсети в приложении «Волшебные рамки» будут доступны рамки #wewillROCyou.
Кроме того, ОК и Олимпийский комитет запустили проект, в котором спортсмены нынешней сборной и именитые спортсмены прошедших Олимпиад ответят на наиболее понравившиеся и оригинальные вопросы детей в ОК. Первым на вопросы ответил Александр Перетягин — вице-чемпион Европы по санному спорту и участник Игр в Сочи. Он рассказал о длине трассы скоростного спуска на санях, средней скорости саночника и об особенностях тренировок летом.
Также к Зимним Олимпийским играм в Пекине пройдет серия включений в собственном онлайн-шоу «ОК на связи!». В преддверии эфиров из Олимпийской деревни гостьей шоу стала фигуристка Евгения Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года.