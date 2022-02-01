«Все друг от друга шарахаются». Кристина Резцова — об атмосфере в Олимпийской деревне

— Хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг от друга шарахаются.

— На тренировках тоже дистанцируетесь?

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— Ну, вот в зале каждый тренажер отделен от другого пленкой. Как столы в столовой. То есть ты попадаешь в отдельную кабинку. Только выходишь — ее дезинфицируют. Даже при этом все занимаются в масках, хоть это и отвратительно.

— Мы виделись в Рупольдинге, и там вы рассуждали о ковиде философски: «Будет так будет. Что сделаешь? Никто не застрахован». Сейчас, кажется, у вас появилось чувство опасности?

— Не то чтобы чувство опасности… Просто ставки начинают расти. И с каждым днем все сильнее. Постоянно видишь народ, который заболевает, и на этом Олимпиада для них заканчивается. Доходит до паранойи. Вот я уже маску меняю каждые пару часов. А в Европе неделю могла в одной ходить!