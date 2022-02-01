Губерниев: Всей стране надо сплотиться вокруг олимпийской сборной. Без медалей мы не уедем
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о бессмысленности прогнозов на Олимпийские игры — 2022 и объяснил почему.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о бессмысленности прогнозов на Олимпийские игры — 2022 и объяснил почему.
«Все прогнозы медальные делать бессмысленно. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Может так случиться, что кто-то заболеет, и мы из-за этого не соберем эстафеты на какие-то гонки.
Без медалей мы не уедем. У нас хорошая команда, опытная, качественная. Сейчас бы день простоять, да день продержаться. Всей стране нужно сплотиться вокруг олимпийской команды, вокруг парней и девчонок. У нас сильная сборная», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России будет выступать под флагом национального олимпийского комитета.