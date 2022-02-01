Лукашенко направил напутствие белорусским спортсменам перед Олимпиадой

"Дорогие друзья! Считаные дни остаются до начала зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, которую с нетерпением ждет весь мир, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Мечта каждого спортсмена и тренера — пьедестал Олимпийских игр, но вершина покоряется только тем, кто упорно трудится и твердо верит в себя.

Перед вами стоит важная и ответственная задача. Надо выложиться по максимуму и продемонстрировать всему миру, что белорусы умеют побеждать. Умеют бороться красиво, честно и достойно, уважая соперников и с гордостью прославляя Родину. Верю в нашу команду и в каждого из вас.

Помните, вся страна болеет за олимпийцев и ждет спортивных подвигов во имя Беларуси. Пусть вам сопутствует успех на снежных стадионах и ледовых аренах олимпийского Пекина и сбудутся самые смелые мечты!".