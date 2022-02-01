На Олимпиаде боятся хакерских атак. Американцам и британцам дали совет — не брать с собой личные телефоны
Ранее Китай обвиняли в шпионаже за туристами.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Ранее Китай обвиняли в шпионаже за туристами.
Как бы не старались китайцы, чтобы их Олимпийские игры понравились всем участникам, получается не очень здорово. Все портят дипломатические бойкоты из-за притеснения уйгуров, жесткие ковидные ограничения, проблемы с волонтерами, которые с трудом общаются на английском, а также слишком маленькая температура воздуха в олимпийских деревнях, автобусах и на открытых стадионах.
Помимо этого недовольства опаску вызывает отсутствие гарантий безопасности на Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) хоть и топит за противодействие любым политическим злоупотреблениям в отношении спортсменов, но выходит так себе. Сборным США, Канады, Швеции, Германии, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов сказали не брать с собой в Пекин мобильные телефоны и другое электронное оборудование, а вместо этого использовать одноразовые комплекты, которые потом можно будет утилизировать.
Национальные олимпийские комитеты опасаются за свои делегации. Есть информация, что азиатам ничего не стоит получить доступ к телефонным звонкам, сообщениям, файлам, электронной почте, фотографиям и многому другому. Также может быть организована слежка за тем, что будут говорить и писать спортсмены. Например, матные слова или разговоры о репрессиях против уйгуров могут подвергаться цензуре. И все это хозяева Игр могут сделать через приложение My2022, без которого не пускают на соревнования.
«Они могут получить все. Это безумие. Существует множество возможностей, которые вы им предоставляете. Если бы вы взяли с собой свое собственное устройство, могли бы получить массу информации. Это явно компрометирует. Если вы общаетесь с другими людьми, то, по сути, вы передаете свою информацию тому, кто управляет этим приложением», — заявил Гэри Миллер, аналитик по безопасности мобильных устройств.
Приложение создано для мониторинга состояния здоровья участников, но в нем много уязвимых вещей. Исследователи из Citizen’s Lab в Торонто говорят, что с его помощью можно перехватывать информацию, а также загружать какие-либо файлы без предупреждения. МОК и организаторы отрицают, что такое возможно, но на сто процентов верить им нельзя. Особенно, когда Китай был обвинен в установке шпионского программного обеспечения на телефоны туристов, посещающих Синьцзян, где живут уйгуры.
Виктория Дмитриева