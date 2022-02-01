На Олимпийские игры в Пекин прибыли 235 представителей сборной России

1 февраля прошло заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2022 года, которое провел руководитель штаба заместитель министра спорта Алексей Морозов.

По состоянию на вторник в Пекин прибыли 235 представителей российской делегации. В их числе женская сборная по хоккею, сборные по биатлону, конькобежному спорту, шорт-треку, санному спорту, бобслею, скелетону, прыжкам на лыжах с трамплина и фигурному катанию.