На Олимпийские игры в Пекин прибыли 235 представителей сборной России
Делегацию сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине представляют 235 человек по состоянию на вторник, об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Делегацию сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине представляют 235 человек по состоянию на вторник, об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.
1 февраля прошло заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2022 года, которое провел руководитель штаба заместитель министра спорта Алексей Морозов.
По состоянию на вторник в Пекин прибыли 235 представителей российской делегации. В их числе женская сборная по хоккею, сборные по биатлону, конькобежному спорту, шорт-треку, санному спорту, бобслею, скелетону, прыжкам на лыжах с трамплина и фигурному катанию.
Заключительный этап подготовки проводят 214 членов сборной (в том числе 128 спортсменов). Из них 180 человек находятся на сборах в России, 34 — за рубежом.