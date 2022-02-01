Зимние игры в Пекине

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Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороАвстралияСША
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороНорвегияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороКитайШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороАвстралияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороСШАИталия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороВеликобританияКанада
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороКанадаШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороЧехияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
3.02скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
3.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороКитайШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороФинляндияСША
1 февраля, источник: Sport24

На Олимпийские игры в Пекин прибыли 235 представителей сборной России

Делегацию сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине представляют 235 человек по состоянию на вторник, об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

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1 февраля прошло заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2022 года, которое провел руководитель штаба заместитель министра спорта Алексей Морозов.

По состоянию на вторник в Пекин прибыли 235 представителей российской делегации. В их числе женская сборная по хоккею, сборные по биатлону, конькобежному спорту, шорт-треку, санному спорту, бобслею, скелетону, прыжкам на лыжах с трамплина и фигурному катанию.

Заключительный этап подготовки проводят 214 членов сборной (в том числе 128 спортсменов). Из них 180 человек находятся на сборах в России, 34 — за рубежом.

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