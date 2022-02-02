Губерниев считает Уайлда достойным быть знаменосцем сборной России на Олимпиаде

«Я за Вика Уайлда. Прекрасная будет история. С удовольствием расскажу, как всепобеждающая любовь привела его в Россию. Он обожает нашу страну, и это будет очень красиво. Кто бы ни был, мы порадуемся за этого человека. Нужно понимать, что это огромная ответственность. Церемония — это огромное испытание, потому что нужно еще и не заболеть», — сказал Губерниев «СЭ».