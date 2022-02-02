Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Керлинг. Микст. Сессия 1
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Керлинг. Микст. Сессия 1
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Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороАвстралияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороСШАИталия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороВеликобританияКанада
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороКанадаШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороЧехияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
3.02скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
3.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
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Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороЧехияАвстралия
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00:47 (мск), источник: Известия

Белые победы: как Россия выступала на зимних Олимпийских играх

Вспоминаем успехи наших спортсменов, триумф в Лиллехаммере и провал в Ванкувере.

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Источник: РИА "Новости"

На этой неделе в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Они станут главным событием в мировом спорте с 4 по 20 февраля 2022 года. Более 3 тыс. спортсменов из девяти десятков стран за 16 дней разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Олимпийского комитета России везет в столицу Китая 212 спортсменов и будет представлена в подавляющем большинстве дисциплин. Наша команда планирует завоевать около 30 медалей и претендует на первую тройку медального зачета. Главные надежды российских болельщиков связаны с фигурным катанием, лыжными гонками, биатлоном, хоккеем, слаломными видами сноуборда и акробатическим фристайлом. «Известия» вспоминают, как наши спортсмены раньше выступали на главном зимнем старте четырехлетия.

Легенды Лиллехаммера

Впервые под российским триколором на зимних Олимпийских играх наши спортсмены выступили в норвежском Лиллехаммере в 1994 году. Тогда руководство МОКа развело по годам зимние и летние Игры, чтобы поднять значимость Белых Олимпиад. Поэтому спортсмены и собрались в небольшом норвежском городке (всего 23 тыс. жителей) в 180 км от Осло не через четыре, а через два года после Альбервилля-1992.

Главной героиней Игр стала лыжница Любовь Егорова, опередившая всех на дистанциях 5 км и 10 км, а также в эстафете вместе с Еленой Вяльбе, Ларисой Лазутиной и Ниной Гаврылюк. Три золота, как и в Альбервилле, принесли в актив команды фигуристы: Алексей Урманов — в одиночном катании, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков — в парном, а Оксана Грищук и Евгений Платов — в танцах на льду. Два золота у конькобежцев: Александр Голубев победил в спринте, а Светлана Бажанова — на дистанции 3000 м. Трижды отличились биатлонисты: Сергей Чепиков (10 км), Сергей Тарасов (20 км) и женская эстафетная команда в составе Надежды Талановой, Натальи Снытиной, Луизы Носковой и Анфисы Резцовой. Всего у россиян оказалось 11 золотых медалей, 8 серебряных и 4 бронзовые. Такой результат позволил нашей команде занять первое место в неофициальном медальном зачете Игр. Ближайшими преследователями стали норвежцы (10−11−5).

Спустя четыре года в японском Нагано мы сохранили место в топ-3 общего зачета благодаря лыжникам и фигуристам. В лыжных гонках наши женщины выиграли всю программу — даже норвежцы никогда не властвовали так на одних Играх. Лариса Лазутина стала первой в спринте и гонке преследования, Ольга Данилина взяла золото в разделке на 15 км, а Юлия Чепалова первенствовала в скиатлоне. Плюс мы подтвердили звание олимпийских чемпионок в эстафете (Гаврылюк, Данилова, Вяльбе, Лазутина). В фигурном катании нам не было равных у мужчин (Илья Кулик), в первенстве спортивных (Оксана Казакова/Артур Дмитриев) и танцевальных (Оксана Грищук/Евгений Платов) пар. Девятое золото команде принесла Галина Куклева в биатлоне. Обиднее же всего страна переживала серебро сборной России по хоккею, которая привезла в Японию всех своих звезд. Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Гончар, Алексей Морозов, Алексей Яшин, Дариус Каспарайтис, нынешний главный тренер сборной России Алексей Жамнов. Они уверенно дошли до финала, но там проиграли Чехии (0:1), ворота которой защищал великий Доминик Гашик.

В 2002 году в Солт-Лейк-Сити у сборной России произошла смена поколений, что заметно отразилось на наших результатах. Пятое место в общем зачете с пятью золотыми медалями всё в тех же дисциплинах. Михаил Иванов выиграл королевский марафон (50 км) в лыжных гонках, а Юлия Чепалова на этот раз поднялась на высшую ступень пьедестала в спринте. Биатлонистка Ольга Пылева стала первой гонке преследования, а в фигурном катании победную традицию у одиночников продолжил Алексей Ягудин (уверенно выиграл дуэль у своего соотечественника Евгения Плющенко). Очень близка была к исторической победе в женском одиночном катании Ирина Слуцкая. Она показала одинаковые результаты с американкой Сарой Хьюз, но американке присудили победу благодаря лучшему результату в произвольной программе.

Правда, это правило почему-то не сработало в парном катании. Долгое время судейство в фигурном катании было субъективным. Каждый из девяти арбитров ставил две оценки — за технику и артистизм, — которые не должны были превышать шесть баллов. Всё изменилось после Игр-2002, когда судьи не смогли выбрать победителя между россиянами и канадцами (Елена Бережная/Антон Сихарулидзе и Жами Сале/Давид Пеллетье). В итоге обе пары получили золото. Из-за этого пришлось изменить правила подсчета оценок. Теперь судей больше, шестибалльные оценки не используются, а ценность элементов возросла. Теперь получить одинаковые оценки практически невозможно.

Провал в Ванкувере

На Играх-2006 в Турине Россия почти вдвое увечила количество побед, но не смогла вернуться в топ-3 (четвертое место после Германии, США и Австрии). При этом у нас наконец-то появилось золото в конькобежном спорте. Светлана Журова выиграл спринт на 500 м. По две победы принесли лыжники (Евгений Дементьев и женская эстафета) и биатлонисты (Светлана Ишмуратова и женская эстафета). В фигурном катании мы выиграли три вида программы из четырех. Золотые медали из Италии привезли Евгений Плющенко, Татьяна Навка/Роман Костомаров и Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин. Ирина Слуцкая к серебру Солт-Лейк-Сити добавила бронзу. А хоккеисты в этот раз разочаровали. Подопечные Владимира Крикунова с молодыми Ильей Ковальчуком и Евгением Малкиным, а также находящимся в самом расцвете сил Павлом Дацюком и Алексеем Ковалевым заняли только четвертое место. В полуфинале мы крупно уступили Финляндии (0:4), а в матче за третье место Чехии (0:3).

В 2010 году в Ванкувере Россия провалила главный старт четырехлетия. С тремя золотыми медалями мы не смогли попасть даже в топ-10 общего зачета. Героями из Канады приехали только лыжник Никита Крюков да биатлонисты — Евгений Устюгов и женская эстафетная четверка (Светлана Слепцова, Анна Богалий, Ольга Медведцева, Ольга Зайцева). У фигурном катании у нас было всего две медали. Плющенко стал вторым, пропустив вперед американца Эвана Лайсайчека, а танцевальный дуэт Оксана Домнина/Максим Шабалин оказался на третьем месте. Обидно победу в масс-старте упустила Ольга Зайцева, то же самое можно сказать и про серебро Ивана Скобрева в конькобежном спорте. Хоккеисты же во главе с Александром Овечкиным разгромно проиграли в четвертьфинале Канаде (3:7).

За эти неудачи мы взяли полноценный реванш на домашней Олимпиаде в Сочи. Сборная России впервые с 1994 года сумела занять на Олимпийских играх (и вообще, и, в частности, на зимних) первое место в неофициальном командном зачете. А также повторить достижение сборной СССР по количеству медалей на зимних Олимпийских играх — 29 наград. Правда, за эти награды нам еще долго пришлось бороться в суде после крупнейшего допинг-скандала в истории спорта. Разбирательства шли почти три года, и точка была поставлена ровно четыре года назад — 1 февраля 2018-го. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, несмотря на все разговоры об ангажированности, удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании результатов Сочи-2014 и пожизненном отстранении от Игр. Еще 11 исков были удовлетворены частично. Постановление CAS позволило России вернуть себе первое место в неофициальном медальном зачете сочинской Олимпиады. Правда, на Игры-2018 в Пхёнчхан оправданные олимпийцы так и не поехали. МОК просто не отправил им приглашения, выставив себя в очень дурном свете.

В итоге наша заявка в Пхёнчхан состояла всего из 168 спортсменов. Например, в биатлоне и бобслее допустили всего по три наших спортсмена. В конькобежном спорте МОК убрал всех наших лидеров, оставив только четырех человек (Наталья Воронина взяла бронзу на 5000 м). Практически всех «вычистили» в скелетоне, но и здесь оставался лучик надежды в лице Никиты Трегубова, который в итоге уехал из Кореи с серебром. Больше же всего медалей «олимпийским атлетам из России» принес второй состав наших лыжников. Восемь наград, включая три серебра 22-летнего Александра Большунова. Зато золотом мы наконец-то разжились в хоккее (валидольный финал с Германией), а в фигурном катании Алина Загитова выиграла дуэль у Евгении Медведевой. Всего же у ROC было 17 медалей и непривычное девятое место в общем зачете.

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
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