Зимние игры в Пекине

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3.02скороАвстралияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
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Хоккей. Женщины. Группа A
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Хоккей. Женщины. Группа B
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3.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
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11:26 (мск), источник: Sport24

Уральская молния Лидия Скобликова. Как девушка из советской рабочей семьи выиграла 6 золотых медалей Олимпиады

Больше в ее виде спорта нет ни у кого.

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Источник: РИА "Новости"

На зимних Играх не у всех спортсменов есть возможность завоевать большое количество наград, чтобы войти в историю. Счастливчикам же, например, лыжникам и конькобежцам, повезло: их виды спорта достаточно медалеемкие.

В списке самых титулованных медалистов Олимпиад можно найти и много наших. Конькобежка Лидия Скобликова является 6-кратной чемпионкой Игр. Больше медалей в ее дисциплине нет ни у кого. Да-да, до сих пор именно Уральская молния — самая титулованная в коньках.

Конечно, это достижение Скобликовой довольно удивительное. Она ведь родилась в рабочей семье, где было пять детей. Так бы и могла остаться в Златоусте, но спорт дал ей дорогу в жизнь. Будущая чемпионка в детстве была очень разносторонней, пробуя все от лыжных гонок до волейбола, но в какой-то момент оказалась в конькобежном спорте. Случилось это, кстати, поздно — в 15 лет. Тем не менее возраст — не помеха, когда есть трудолюбие и талант.

Скобликова начала звездить в конце 50-х. Она выигрывала один старт за другим, била рекорды и даже на равных боролась со взрослыми. В общем, ее место в олимпийской сборной на Игры-1960 в Скво-Вэлли, было завоевано заслуженно. Тогда в программу впервые включили женские соревнования по скоростному бегу на коньках, поэтому победа на дистанции 1500 метров с мировым рекордом позволила Скобликовой войти в историю.

Источник: РИА "Новости"

— Начала бег по малой дорожке в чисто спринтерском темпе. Знала, что сил у меня до конца дистанции хватит. График мы с тренером построили на лучший результат — выше мирового рекорда.

Лед был скользкий, накатистый. Помню, ужасно мешал ветер. Но ведь он мешал всем. По реакции зрителей чувствовала, что бегу неплохо.

Трибуны ахнули, когда на последнем повороте у меня произошел небольшой сбой. Закончила дистанцию — и стадион взревел! Взглянула на табло — победа! Да еще с мировым рекордом! Ко мне бросились наши тренеры, которые стояли «на бирже», схватили меня и начали качать. Потом принесла я в олимпийскую деревню свою первую золотую медаль, положила под подушку и почти всю ночь не могла заснуть. От счастья.
Лидия Скобликова

Затем конькобежка стала лучшей на дистанции 3000 метров. Через 3 года на чемпионате мира Скобликова впервые стала абсолютной чемпионкой мира, что вряд ли порадовало соперников. Перед Олимпиадой-1964 у них в оппонентках появилась спортсменка, способная бежать круто все дистанции. И на Играх все это подтвердилось. Лидия, кстати, напророчила победы в четырех забегах себе еще до отъезда в Инсбрук.

История случилась на пресс-конференции в Доме дружбы народов. Кто-то из журналистов спросил о том, как собираются выступить в Инсбруке конькобежцы. Скобликова ответила, что они постараются выиграть все, если получится. Спортсменка имела в виду всю команду, но ее слова были интерпретированы иначе. В газетах написали, что именно она собирается стать чемпионкой на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров.

Источник: РИА "Новости"

Самый любимый забег (3000 метров) дался ей тяжело, но она справилась. На него, кстати, пришло посмотреть рекордное количество зрителей. В те годы коньки были очень популярны, поэтому ажиотаж, который вызвала советская спортсменка, был ожидаем. Все хотели увидеть своими глазами, сможет ли Скобликова взять золото. Смогла. После победы на всех дистанциях Олимпиаду-64 называли «Играми Скобликовой».

Когда выигрываешь шесть золотых медалей Олимпиады, все дистанции становятся любимыми. У меня конькобежный спорт всегда ассоциировался с борьбой с ветром, с непогодой. Сколько себя помню — я всю жизнь боролась. С собой, с соперниками, морально и физически.
Лидия Скобликова

В том же году Скобликова выиграла чемпионат мира, опять победив на всех четырех дистанциях. На этом она собиралась заканчивать со спортом, но была вынуждена вернуться в команду, чтобы готовиться к Олимпиаде в Гренобле. Конькобежка даже установила мировой рекорд на 3000 метров, а также была хороша на предолимпийской неделе в стране-хозяйке Игр. Все шло к тому, что советская спортсменка снова будет феерить на соревнованиях. Вот только тренерский штаб сборной и методика тренировок изменились, что не подошло Уральской молнии. Поэтому в 68-м Скобликова не смогла завоевать медалей. Тем не менее великой от этого быть не перестала.

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XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
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