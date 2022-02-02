Самые сексуальные девушки Олимпиады: горячие фото фигуристок, биатлонисток и чумовых фристайлисток!
Тебе захочется за них болеть.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Тебе захочется за них болеть.
С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут 24-е зимние Олимпийские игры. Китайская столица станет первым городом, принявшим как летнюю, так и белую Олимпиады. А значит, как и 14 лет назад, в Пекине вновь соберутся самые красивые спортсменки мира. И даже если вы не очень любите спорт, эти девушки однозначно заслуживают вашего внимания.
Доротея Вирер, биатлон (Италия)
Невероятная Доротея выиграла в биатлоне почти все — три золота ЧМ, два Кубка мира, четыре малых «Хрусталя». На Играх пока не веет — две бронзы в смешанных эстафетах. Этот сезон Вирер начала не на самом высоком уровне, но к Пекину точно подойдет в своей лучшей форме.
Кайлани Крейн, фигурное катание (Австралия)
Особых успехов в спорте Кайлани пока не добилась, однако на соревнованиях за ней все равно следят миллионы. И это неудивительно, ведь австралийка — одна из самых узнаваемых фигуристок мира.
Хлоя Ким, сноуборд (США)
Четыре года назад Хлоя стала самой молодой сноубордисткой в истории, которой удалось выиграть медаль Игр, причем сразу золото. На двух постолимпийских ЧМ американка также подтвердила титул лучшей спортсменки мира в хафпайпе. Продлится ли победная серия в Пекине, узнаем совсем скоро.
Луна Хендрикс, фигурное катание (Бельгия)
На чемпионате мира в Стокгольме Луна неожиданно для всех стала 5-й, обойдя всех японок. А в этом сезоне уже выиграла бронзу этапа Гран-при и малое серебро чемпионата Европы. Игры в Пекине — вторые для нее.
Келли Сильдару, фристайл (Эстония)
Келли — одна из главных надежд эстонской сборной на золото ОИ, что неудивительно: в 2019-м она стала чемпионкой мира в хафпайпе. А еще она пятикратная победительница X-Games.
Ютта Лердам, конькобежный спорт (Нидерланды)
Звезда юной конькобежки взошла почти сразу после Пхенчхана — в Пекин Ютта приедет, имея в своем активе три золота чемпионата мира. Пришло время завоевывать и олимпийские медали.
Эйлин Гу, фристайл (Китай)
Хозяева Олимпиады вряд ли рассчитывают на победу в медальном зачете, но Эйлин — одна из тех, за кого трибуны будут болеть очень громко. Ей всего 18, а она уже двукратная чемпионка мира и победитель X-Games, брала золото юношеской Олимпиады. Игры в Пекине — первые в ее взрослой карьере.