В керлинге у нас могут быть две медали! Олимпийский турнир стартует уже сегодня

Керлингисты вступают в борьбу одними из первых на этой Олимпиаде — за два дня до официального открытия. А закончат женским финалом 20 февраля — в заключительный день Игр. Россияне в Пекине выступают двумя командами — мужской Сергея Глухова и женской Алины Ковалевой. И, пожалуй, впервые обе наши сборные имеют реальные шансы на медали.

Сидорова так и не попала в Пекин

Еще в Пхенчхане-2018 керлинг поймал такой хайп, что позавидовало бы даже фигурное катание. Все благодаря смешанной паре Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий, которые сенсационно взяли бронзу — первую олимпийскую награду в истории российского керлинга.

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Тут сошлось все — красивая лав-стори, яркая внешность Брызгаловой, которую сравнивали с «девушкой Бонда», и наконец — супер-результат. Но на этом дело не кончилось: спустя несколько дней выяснилось, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Это настоящее сумасшествие: допинг в керлинге нужен примерно так же, как в шахматах, то есть не нужен вообще. Тем более мельдоний, о запрете которого в России знали, кажется, вообще все. Крушельницкий пытался защищаться, была даже версия, что препарат подсыпали конкуренты. Но итог оказался неутешительным: пара лишилась медали, Александру дали четыре года дисквалификации, а Россия в том числе из-за этого случая не смогла получить флаг на церемонии закрытия Игр.

Теперь Крушельницкий пытается развивать любительский керлинг. А его супруга год назад стала мамой и объявила о завершении карьеры. В их отсутствие первым номером среди российских микст-дуэтов неожиданно стали Анна Сидорова и Алексей Тимофеев. Оба в прошлом — скипы в классическом керлинге, которые проиграли конкуренцию за попадание на Игры и решили использовать последний шанс поехать на Игры.

А еще Сидорова — призер чемпионата мира и самая, пожалуй, известная керлингистка России. Если бы все получилось, этот дуэт по медийности мог бы стать еще ярче Брызгаловой/Крушельницкого. Но, к сожалению, от попадания в Пекин их отделила всего одна игра. Сидорова с Тимофеевым уступили в финале олимпийской квалификации, и теперь Анна будет смотреть Олимпиаду дома — вместе со своим молодым человеком, призером Олимпийских игр по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым.

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Глухов и Ковалева способны на сенсацию

Зато впервые у нас отобралась на Олимпиаду мужская сборная. Да еще какая! Команда Сергея Глухова не входит в число фаворитов, но потенциально вполне способна бороться даже за награду. В прошлом году на чемпионате мира команда Сергея Глухова сенсационно стала четвертой. А на групповом этапе просто вынесла соперников, одержав 11 побед в 13 матчах! Для сравнения, еще в 2017-м наши мужчины все 11 своих игр проиграли.

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Подъем у мужской команды действительно фантастический. Год назад в это время они даже на чемпионат мира чудом отобрались. А потом преобразились настолько, что чуть не вырвали бронзовую медаль у супер-опытных шотландцев.

В Пекине наши парни постараются отжигать и дальше. Потому что терять им точно нечего, а опыт в любом случае будет уникальный. Команда Глухова в неплохой форме — недавно она стала второй на чемпионате Европы в дивизионе Б (в высший они пока даже не входили). А вот чемпионами континента стали шотландцы, которые неожиданно выиграли у действующих двукратных чемпионов мира из Швеции.

Команда Алины Ковалевой, в отличие от нашей мужской сборной, давно уже в элите мирового керлинга. Сама Алина выигрывала медали еще в составе команды Анны Сидоровой. А в прошлом году наши девчонки сумели взять серебро на чемпионате мира — повторение лучшего результата в истории российского керлинга!

Таких явных фаворитов, как у мужчин, в женском керлинге сейчас нет. Точнее, есть круг лидеров — Швейцария, Швеция, Канада — но наши девчонки в разное время выигрывали у каждой из этих сборных. Правда, на недавнем чемпионате Европы команда Ковалевой выступила не совсем удачно, уступив в матче за третье место сборной Германии.

Но в керлинге, тем более — женском, результаты бывают очень непредсказуемыми. А удивлять со знаком «плюс» Алина и ее напарницы точно умеют.

Расписание турнира в керлинге

2 февраля

15.05 Микст. Групповой турнир. Швеция — Великобритания.

Микст. Групповой турнир. Австралия — США.

Микст. Групповой турнир. Норвегия — Чехия.

Микст. Групповой турнир. Китай — Швейцария.

3 февраля

4.05 Микст. Групповой турнир. Австралия — Китай.

Микст. Групповой турнир. Швеция — Чехия.

Микст. Групповой турнир. США — Италия.

Микст. Групповой турнир. Великобритания — Канада.

9.05 Микст. Групповой турнир. Италия — Швейцария.

Микст. Групповой турнир. США — Норвегия.

14.05 Микст. Групповой турнир. Норвегия — Канада.

Микст. Групповой турнир. Швейцария — Великобритания.

Микст. Групповой турнир. Китай — Швеция.

Микст. Групповой турнир. Чехия — Австралия.

4 февраля

3.35 Микст. Групповой турнир. Швеция — Австралия.

Микст. Групповой турнир. Канада — Швейцария.

Микст. Групповой турнир. Италия — Норвегия.

8.35 Микст. Групповой турнир. Чехия — Италия.

Микст. Групповой турнир. Китай — Канада.

Микст. Групповой турнир. Великобритания — Австралия.

Микст. Групповой турнир. Швеция — США.

5 февраля

4.05 Микст. Групповой турнир. Австралия — Норвегия.

Микст. Групповой турнир. Швейцария — Швеция.

9.05 Микст. Групповой турнир. Китай — США.

Микст. Групповой турнир. Чехия — Великобритания.

Микст. Групповой турнир. Швеция — Канада.

Микст. Групповой турнир. Австралия — Италия.

14.05 Микст. Групповой турнир. Великобритания — Италия.

Микст. Групповой турнир. Норвегия — Китай.

Микст. Групповой турнир. Чехия — Швейцария.

Микст. Групповой турнир. США — Канада.

6 февраля

4.05 Микст. Групповой турнир. США — Чехия.

Микст. Групповой турнир. Великобритания — Китай.

9.05 Микст. Групповой турнир. Норвегия — Швеция.

Микст. Групповой турнир. Австралия — Швейцария.

Микст. Групповой турнир. Италия — Китай.

Микст. Групповой турнир. Канада — Чехия.

14.05 Микст. Групповой турнир. Канада — Австралия.

Микст. Групповой турнир. Италия — Швеция.

Микст. Групповой турнир. Швейцария — США.

Микст. Групповой турнир. Норвегия — Великобритания.

7 февраля

4.05 Микст. Групповой турнир. Швейцария — Норвегия.

Микст. Групповой турнир. Канада — Италия.

Микст. Групповой турнир. США — Великобритания.

Микст. Групповой турнир. Чехия — Китай.

8 февраля

Керлинг.

9.05 Микст. Матч за 3-е место.

14.05 Микст. Финал.

9 февраля

15.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Канада.

Мужчины. Групповой турнир. США — Россия.

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швейцария.

Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швеция.

10 февраля

4.05 Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Швейцария.

Женщины. Групповой турнир. Дания — Китай.

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Япония.

Женщины. Групповой турнир. Россия — США.

9.05 Мужчины. Групповой турнир. США — Швеция.

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Канада.

Мужчины. Групповой турнир. Китай — Россия.

Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Италия.

15.05 Женщины. Групповой турнир. Канада — Корея.

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Великобритания.

Женщины. Групповой турнир. США — Дания.

Женщины. Групповой турнир. Китай — Швейцария.

11 февраля

4.05 Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Россия.

Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — США.

Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Италия.

Мужчины. Групповой турнир. Дания — Китай.

9.05 Женщины. Групповой турнир. США — Китай.

Женщины. Групповой турнир. Канада — Япония.

Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Россия.

Женщины. Групповой турнир. Корея — Великобритания.

15.05 Мужчины. Групповой турнир. Россия — Дания.

Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Норвегия.

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Швейцария.

12 февраля

4.05 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Канада.

Женщины. Групповой турнир. Корея — Россия.

Женщины. Групповой турнир. Япония — Дания.

9.05 Мужчины. Групповой турнир. Италия — Китай.

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Швеция.

Мужчины. Групповой турнир. Дания — Швейцария.

Мужчины. Групповой турнир. США — Норвегия.

15.05 Женщины. Групповой турнир. Россия — Япония.

Женщины. Групповой турнир. Дания — Швейцария.

Женщины. Групповой турнир. Великобритания — США.

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Китай.

13 февраля

4.05 Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Швеция.

Мужчины. Групповой турнир. Китай — Великобритания.

Мужчины. Групповой турнир. США — Канада.

Мужчины. Групповой турнир. Италия — Россия.

9.05 Женщины. Групповой турнир. Дания — Великобритания.

Женщины. Групповой турнир. США — Швеция.

Женщины. Групповой турнир. Корея — Китай.

Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Канада.

15.05 Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Дания.

Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Италия.

Мужчины. Групповой турнир. Китай — США.

14 февраля

4.05 Женщины. Групповой турнир. Китай — Япония.

Женщины. Групповой турнир. Канада — Россия.

Женщины. Групповой турнир. США — Корея.

9.05 Мужчины. Групповой турнир. Канада — Италия.

Мужчины. Групповой турнир. Дания — Норвегия.

Мужчины. Групповой турнир. Россия — Швеция.

Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Великобритания.

15.05 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Швеция.

Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Канада.

Женщины. Групповой турнир. Япония — Корея.

Женщины. Групповой турнир. Дания — Россия.

15 февраля

4.05 Мужчины. Групповой турнир. Россия — Норвегия.

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Китай.

Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — США.

Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Дания.

9.05 Женщины. Групповой турнир. Китай — Россия.

Женщины. Групповой турнир. Швеция — Дания.

Женщины. Групповой турнир. США — Швейцария.

Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Япония.

15.05 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Великобритания.

Мужчины. Групповой турнир. Италия — США.

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Китай.

Мужчины. Групповой турнир. Россия — Канада.

16 февраля

4.05 Женщины. Групповой турнир. Канада — США.

Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Корея.

Женщины. Групповой турнир. Китай — Великобритания.

9.05 Мужчины. Групповой турнир. Китай — Швейцария.

Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Россия.

Мужчины. Групповой турнир. Италия — Дания.

15.05 Женщины. Групповой турнир. Корея — Дания.

Женщины. Групповой турнир. Япония — США.

Женщины. Групповой турнир. Россия — Швеция.

Женщины. Групповой турнир. Канада — Китай.

17 февраля

4.05 Мужчины. Групповой турнир. Дания — США.

Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Швейцария.

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Великобритания.

Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Италия.

9.05 Женщины. Групповой турнир. Япония — Швейцария.

Женщины. Групповой турнир. Россия — Великобритания.

Женщины. Групповой турнир. Дания — Канада.

Женщины. Групповой турнир. Корея — Швеция.

15.05 Мужчины. ½ финала.

18 февраля

9.05 Мужчины. Матч за 3-е место.

15.05 Женщины. ½ финала.

19 февраля

9.05 Мужчины. Финал.

15.05 Женщины. Матч за 3-е место.

20 февраля