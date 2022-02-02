В Пекине стартовала эстафета Олимпийского огня
В Олимпийском парке в Пекине стартовала эстафета Олимпийского огня.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
В Олимпийском парке в Пекине стартовала эстафета Олимпийского огня.
Она продлится в течение трех дней и включает в себя 12 этапов, которые проведут в специально выделенных зонах.
Огонь побывает в Яньцине и Чжанцзякоу, на Великой китайской стене и в Летнем дворце, а вечером 4 февраля будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Всего в эстафете Олимпийского огня примут участие около 1,2 тыс. человек, в числе которых представители около 20 стран. Из-за пандемии коронавируса эстафета проводится без зрителей, а ее маршрут сократили. Все этапы эстафеты находятся вдали от оживленных улиц.
Открытие Олимпиады состоится 4 февраля, она продлится до 20 февраля. Паралимпиада пройдет