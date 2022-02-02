В Пекине стартовала эстафета Олимпийского огня

Она продлится в течение трех дней и включает в себя 12 этапов, которые проведут в специально выделенных зонах.

Огонь побывает в Яньцине и Чжанцзякоу, на Великой китайской стене и в Летнем дворце, а вечером 4 февраля будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Всего в эстафете Олимпийского огня примут участие около 1,2 тыс. человек, в числе которых представители около 20 стран. Из-за пандемии коронавируса эстафета проводится без зрителей, а ее маршрут сократили. Все этапы эстафеты находятся вдали от оживленных улиц.