Лидер зачета Кубка мира летающая лыжница Крамер пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

Крамер после положительного теста на COVID-19 на Кубке мира в Германии, полученного на прошлой неделе, отложила вылет в Пекин. Теперь стало известно, что спортсменка не сможет принять участие в Олимпиаде.

— Ни слов, ни чувств, только пустота. Неужели мир действительно так несправедлив? Последние годы я готовилась к Олимпийским играм. Я вложила в это столько энергии и времени, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Теперь кажется, что мои мечты разбились за один день, — написала 20-летняя австрийка в Instagram.