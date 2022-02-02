«Мы не астматики, мы — чистые». Кто едет спасать российский биатлон

Вместо сдавшей положительные тесты на коронавирус Валерии Васнецовой в команде появится Евгения Буртасова, которая известна своими чрезвычайно яркими высказываниями. Сможет ли она спасти женскую команду в Пекине?

Яркий дебют на Кубке мира

Положительный тест на ковид стал настоящим шоком для Васнецовой. Спортсменка мечтала выступить на Олимпийских играх, и вот уже после приземления в Пекине она вынуждена была сесть на карантин. Он займет как минимум одну неделю. Теоретически Валерия могла бы успеть выйти с него примерно к середине Олимпиады, но едва ли такой простой хорошо бы сказался на форме спортсменки.

В итоге было принято решение вызывать в команду Евгению Буртасову, которая хорошо проявляла себя на Кубке IBU в этом сезоне. На недавно завершившемся чемпионате Европы она вместе с Антоном Бабиковым выиграла золото в дисциплине сингл-микст. Евгения давно зарекомендовала себя как классный стрелок.

Дебют спортсменки на Кубке мира состоялся в декабре 2018 года. Тогда она еще выступала под фамилией Павлова. Ей с ходу удалось стать 31-й в индивидуальной гонке, а потом дважды заехать в десятку в спринте и пасьюте. Апогеем всего стала победа в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе в том же сезоне.

«Я не умею, как Дальмайер»

Однако потом результаты пошли на спад. И тут Евгения стала проявлять себя как талантливый спикер. Множество ее высказываний моментально разлетались на цитаты. Буртасова не лезла за словом в карман и зачастую говорила все, что у нее на душе. После одной из гонок спортсменка высказалась по поводу терапевтических исключений у зарубежных спортсменов.

«Люди думают, что все такие чистые. Почему иностранцы не извиняются перед своими же? За лыжников, которые употребляли. Почему мы, которые отсидели уже наказание, должны извиняться? С хрена ли загуляли? Пусть думают, что хотят. Мы не астматики, мы — чистые. Пусть болеют, сидят дома. Мы бегаем на своём здоровье. Вот он и пример: там отпахали — тут торкнуло. Мы не можем везде пахать. Пусть думают, что хотят. Нам нечего скрывать. Я не умею как Дальмайер. Болеть, а потом выиграть этап Кубка мира», — призналась Буртасова.

Но, пожалуй, самое яркое действие от Евгении было на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде. Россиянка написала пост в социальных сетях прямо во время гонки. Она стартовала в последней группе, и пока ожидала своей очереди, взяла в руки телефон и ответила всем критикам нашего биатлона.

«Это моя жизнь, выпускаю в неё только добро и позитив. А ваше дерьмо прошу оставить при себе. P.S. Без дерьма и жизнь не та», — написала спортсменка в Instagram.

При этом она не изменяла себе и старалась быть честной по отношению к журналистам и болельщикам. Поэтому к Буртасовой многие относились с симпатией, ведь она вносила перчинку в рутину нашего биатлона. Сезоны 2019/20 и 2020/21 не слишком удались Буртасовой, хотя были отдельные яркие всплески, как этап в Антхольце в прошлом году. Там Евгения была хороша в личных гонках и помогла сборной России одержать яркую победу в эстафете.