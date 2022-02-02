Статистики предсказали, сколько золотых наград завоюет сборная России на ОИ

Согласно обновленному прогнозу, российские спортсмены завоюют в столице Китая 30 наград: 10 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых.

Такой результат по общему количеству наград превосходит рекорд сборных СССР и России на зимних Играх.

Для советских спортсменов рекордными по общему числу медалей были Игры-1988 в канадском Калгари, где в копилке сборной было 29 наград (13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых). Для сборной России рекордной была Олимпиада-2014 в Сочи — 29 медалей (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей).

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Gracenote уменьшила ожидаемое число медалей российской команды на восемь в сравнении со своим прогнозом от 27 октября. Тогда в компании считали, что российские спортсмены завоюют 38 наград: 14 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых.

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Победителем медального зачета, согласно прогнозу Gracenote, должна стать сборная Норвегии. Ожидается, что ее спортсмены завоюют в Пекине 21 золотую медаль, а также 13 серебряных и 10 бронзовых наград.

Главными звездами в составе норвежской команды должны стать биатлонисты Йоханнес Бё и Тириль Экхофф, лыжники Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг.

Ожидается, что самыми успешными видами для сборной России станут лыжные гонки и фигурное катание — по 7 медалей, а с особым вниманием предлагают следить за лыжниками Александром Большуновым и Натальей Непряевой, фигуристкой Камилой Валиевой и фристайлистом Максимом Буровым.

Согласно прогнозу АП, российские спортсмены завоюют пять золотых медалей. Олимпийскими чемпионами станут Большунов, Буров, Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также российские фигуристы в командных соревнованиях.