Статистики предсказали, сколько золотых наград завоюет сборная России на ОИ

Согласно обновленному прогнозу, российские спортсмены завоюют в столице Китая 30 наград: 10 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых.
Такой результат по общему количеству наград превосходит рекорд сборных СССР и России на зимних Играх.
Для советских спортсменов рекордными по общему числу медалей были Игры-1988 в канадском Калгари, где в копилке сборной было 29 наград (13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых). Для сборной России рекордной была Олимпиада-2014 в Сочи — 29 медалей (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей).
Gracenote уменьшила ожидаемое число медалей российской команды на восемь в сравнении со своим прогнозом от 27 октября. Тогда в компании считали, что российские спортсмены завоюют 38 наград: 14 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых.
Победителем медального зачета, согласно прогнозу Gracenote, должна стать сборная Норвегии. Ожидается, что ее спортсмены завоюют в Пекине 21 золотую медаль, а также 13 серебряных и 10 бронзовых наград.
Главными звездами в составе норвежской команды должны стать биатлонисты Йоханнес Бё и Тириль Экхофф, лыжники Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг.
Ожидается, что самыми успешными видами для сборной России станут лыжные гонки и фигурное катание — по 7 медалей, а с особым вниманием предлагают следить за лыжниками Александром Большуновым и Натальей Непряевой, фигуристкой Камилой Валиевой и фристайлистом Максимом Буровым.
Согласно прогнозу АП, российские спортсмены завоюют пять золотых медалей. Олимпийскими чемпионами станут Большунов, Буров, Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также российские фигуристы в командных соревнованиях.
Виртуальная медальная таблица Gracenote — это статистическая модель, основанная на индивидуальных и командных результатах предыдущих Олимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира, для прогнозирования наиболее вероятных обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей по странам.