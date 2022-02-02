На глазах Загитовой: российские фигуристки опробовали олимпийский лед

Корреспондент РИА Новости удостоверился — любимицы российских болельщиков, надеющихся на пьедестал Игр в женском одиночном фигурном катании, в порядке.

На первую тренировку российских фигуристок в Столичном дворце спорта Пекина собралось столько прессы, сколько и на иных соревнованиях не бывает. Все понятно — Олимпиада! А среди журналистов — в том числе и те герои, которые в «прошлой жизни» оборонялись от акул пера и микрофона по ту сторону баррикад. Вот за масками угадываются две красавицы — олимпийские чемпионки Алина Загитова и Маргарита Мамун. А с ними за столиком в пресс-кафе хореограф-постановщик Илья Авербух, серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду. Ну, а олимпийский чемпион того же года Алексей Ягудин заранее занял место на трибуне — как оказалось, далеко не бесполезный ход, учитывая такой людской наплыв.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a0ec66fd85d8b77deb6" data-vnd="2a0ec66fd85d8b77deb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a0ec66fd85d8b77deb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Штурм четверных

И вот в 14:35 по местному времени на лед выходят те, про кого днем ранее трехкратный чемпион мира Натан Чен сказал: «Не хочу с ними соревноваться!» Американского гроссмейстера фигурного катания можно понять. Мало кто из мужчин на первой же тренировке после прилета в прогоне произвольной программы может играючи сделать каскад четверной тулуп — тройной тулуп. А вместе с ним еще и два других четверных и тройной аксель. Все это — Камила Валиева.

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Причем чемпионка России и Европы, рекордсменка мира по набранным баллам в обеих программах, а также по их сумме, исполняла прогон первой. Было время, на тренировках фигуристы минут десять раскатывались по кругу, исполняя повороты, шажочки, крюки, выкрюки. А теперь интенсивность такая, что вышел, шесть минут разминки — и вперед, брать штурмом четверные.

Конечно, в среде экспертов фигурного катания принято говорить, что тренировки перед соревнованиями не могут быть показателем готовности спортсменов. Яркий тому пример — Анна Щербакова, которая на чемпионате Европы в Таллине тренировалась из рук вон плохо, падала с тройных прыжков. А потом вышла и выдала чистейшую произвольную программу. Адреналин помогает — вкупе с чемпионским характером.

Но на первой тренировке перед Олимпиадой оснований для беспокойства нет — Щербакова выглядела очень уверенно. Чисто исполнила четверной лутц, который в Таллине делать не пробовала. Не все, конечно, получилось — но на то она и тренировка, чтобы тут же все исправлять, проводить тонкую настройку. На это у чемпионки мира еще есть время. Много или мало — станет известно 5 февраля, когда руководители сборной назовут фигуристку, которая исполнит короткую программу в командном турнире.

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Александра Трусова, как и на чемпионате Европы, с самой первой же тренировки «разминает» вариант произвольной программы с пятью четверными прыжками. Именно столько собирается исполнять на Олимпиаде вышеупомянутый Чен. Неизвестно, на какой окончательный вариант решится российская фигуристка, все будет зависеть, что называется, от оперативной обстановки — но амбиции ее понятны. Первая проба льда в среду дала КПД в 40 процентов — чисто получилось исполнить два четверных.