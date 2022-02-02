На глазах Загитовой: российские фигуристки опробовали олимпийский лед
Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова в среду провели в олимпийском Пекине первую ледовую тренировку.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова в среду провели в олимпийском Пекине первую ледовую тренировку.
Корреспондент РИА Новости удостоверился — любимицы российских болельщиков, надеющихся на пьедестал Игр в женском одиночном фигурном катании, в порядке.
На первую тренировку российских фигуристок в Столичном дворце спорта Пекина собралось столько прессы, сколько и на иных соревнованиях не бывает. Все понятно — Олимпиада! А среди журналистов — в том числе и те герои, которые в «прошлой жизни» оборонялись от акул пера и микрофона по ту сторону баррикад. Вот за масками угадываются две красавицы — олимпийские чемпионки Алина Загитова и Маргарита Мамун. А с ними за столиком в пресс-кафе хореограф-постановщик Илья Авербух, серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду. Ну, а олимпийский чемпион того же года Алексей Ягудин заранее занял место на трибуне — как оказалось, далеко не бесполезный ход, учитывая такой людской наплыв.
И вот в 14:35 по местному времени на лед выходят те, про кого днем ранее трехкратный чемпион мира Натан Чен сказал: «Не хочу с ними соревноваться!» Американского гроссмейстера фигурного катания можно понять. Мало кто из мужчин на первой же тренировке после прилета в прогоне произвольной программы может играючи сделать каскад четверной тулуп — тройной тулуп. А вместе с ним еще и два других четверных и тройной аксель. Все это — Камила Валиева.
Причем чемпионка России и Европы, рекордсменка мира по набранным баллам в обеих программах, а также по их сумме, исполняла прогон первой. Было время, на тренировках фигуристы минут десять раскатывались по кругу, исполняя повороты, шажочки, крюки, выкрюки. А теперь интенсивность такая, что вышел, шесть минут разминки — и вперед, брать штурмом четверные.
Конечно, в среде экспертов фигурного катания принято говорить, что тренировки перед соревнованиями не могут быть показателем готовности спортсменов. Яркий тому пример — Анна Щербакова, которая на чемпионате Европы в Таллине тренировалась из рук вон плохо, падала с тройных прыжков. А потом вышла и выдала чистейшую произвольную программу. Адреналин помогает — вкупе с чемпионским характером.
Но на первой тренировке перед Олимпиадой оснований для беспокойства нет — Щербакова выглядела очень уверенно. Чисто исполнила четверной лутц, который в Таллине делать не пробовала. Не все, конечно, получилось — но на то она и тренировка, чтобы тут же все исправлять, проводить тонкую настройку. На это у чемпионки мира еще есть время. Много или мало — станет известно 5 февраля, когда руководители сборной назовут фигуристку, которая исполнит короткую программу в командном турнире.
Александра Трусова, как и на чемпионате Европы, с самой первой же тренировки «разминает» вариант произвольной программы с пятью четверными прыжками. Именно столько собирается исполнять на Олимпиаде вышеупомянутый Чен. Неизвестно, на какой окончательный вариант решится российская фигуристка, все будет зависеть, что называется, от оперативной обстановки — но амбиции ее понятны. Первая проба льда в среду дала КПД в 40 процентов — чисто получилось исполнить два четверных.
У фигуристов существует такое понятие — «убивать на тренировках». Это значит, что спортсмены еще до старта видят, кто на что готов, — и слабые духом, поникнув, проигрывают еще до того, как выйдут на лед. Конечно, на первой тренировке в Пекине «убивать» было некого — не Анастасию же Губанову, россиянку, ныне выступающую за Грузию (она по решению организаторов составила компанию Валиевой, Трусовой и Щербаковой в тренировочной группе). Но заявку на олимпийский пьедестал наши девушки, безусловно, подтвердили.