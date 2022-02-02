Российских спортсменов чаще остальных проверяли на допинг перед Олимпиадой в Пекине
Вторыми в списке стали представители Германии, третьими — США.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Вторыми в списке стали представители Германии, третьими — США.
ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены чаще представителей других сборных проверялись на допинг перед зимними Олимпийскими играми в Пекине.
Об этом журналистам сообщил директор Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Бенджамин Коэн.
Вторыми в списке стали представители Германии, третьими — США. В пятерку также попали спортсмены Канады и Норвегии.
Чаще всего тестировались представители горнолыжного спорта, биатлона, лыжных гонок, фристайла и бобслея, в командных видах спорта — хоккея и керлинга.
Перед Играми в Пекине в ITA от международных антидопинговых организаций и международных федераций поступило 5,4 тыс. рекомендаций. Агентство реализовало 80% поступивших запросов, что позволило проверить 95% спортсменов, указанных в рекомендациях.
Олимпийские игры пройдут с 4-го по 20 февраля, в них примут участие около 3 тысяч спортсменов.