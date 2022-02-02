Мужская сборная России по хоккею не хочет лететь одним рейсом с остальными олимпийцами

Предполагалось, что тем же рейсом на Игры отправятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею. Также предполагалось, что данным самолетом полетит глава ОКР Станислав Поздняков.

Однако хоккеисты (у них вместе с тренерами и персоналом набирается 78 пассажиров) потребовали предоставить им отдельный борт. Пока окончательное решение еще не принято — это связано в тоv числе с финансовыми вопросами. Но остальные команды (за исключением мужской хоккейной) уже предупреждены, что вылет в Пекин состоится не в 21:00, как было запланировано, а на два часа раньше. Скорее всего, такие планы призваны освободить самолет, который вылетит в девять вечера, только для мужской хоккейной сборной.