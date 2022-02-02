В сборной России по хоккею отреагировали на информацию о запросе отдельного рейса до Пекина

«Сборная России вылетает по хоккею вылетает отдельным рейсом? Нет, это все неправда. Вылетаем с остальными спортсменами? У нас все по плану», — сказал Бедарев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что окончательное решение по отдельному рейсу еще не принято. это связано в том числе с финансовыми вопросами. Но остальные команды (за исключением мужской хоккейной) уже предупреждены, что вылет в Пекин состоится не в 21:00, как было запланировано, а на два часа раньше. Скорее всего, такие планы призваны освободить самолет, который вылетит в девять вечера, только для мужской хоккейной сборной.