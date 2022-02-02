Легендарный гол советского хоккеиста Харламова. Великий форвард добил чехословаков и принес СССР золото Олимпиады

Карьера Валерия Харламова в первую очередь ассоциируется с заброшенными шайбами: одни из них были красивыми, другие — важнейшими с точки зрения командного результата, а некоторым голам прославленного форварда удавалось совместить в себе обе этих характеристики. Просто посмотрите на легендарный проход нашего героя в Суперсерии-1974: еще никогда канадцы не выглядели такими беспомощными на льду.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CW-VDYwYSfQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но особенную важность имела шайба 17-го номера сборной СССР на Олимпиаде в Инсбруке, которая проходила в 1976 году. На том турнире советская команда не оставила ни единого шанса своим соперникам — наши одержали победу над Австрией, Польшей, США, Германией и Финляндией. Чтобы наглядно продемонстрировать степень доминирования сборной СССР, достаточно просто привести ее разницу шайб в стартовых пяти матчах — 52:11. Впечатляет, не правда ли?

Однако впереди Харламова и компанию ждала самая важная игра на турнире — против сборной Чехословакии. В Инсбруке она выглядела столь же мощно, как и советская команда, но из-за обвинения в допинге защитника Франтишека Поспишила и как следствие технического поражения в игре против сборной Польши, чехословаки были в более уязвимом турнирном положении. В матче со сборной СССР им нужна была только победа, в то время как наших парней устраивала и ничья.

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Казалось, что такой расклад практически лишает ослабленных вирусом гриппа чехословаков всяческих шансов на золото Олимпиады, однако в итоге соперник советской команды сумел преподнести сюрприз: к концу второго периода парни Бориса Кулагина проигрывали со счетом 0:2. Положение ухудшало двойное меньшинство нашей сборной, которое могло окончательно похоронить все мечты советского хоккея об очередном золоте Олимпийских игр. Но в итоге сборная СССР сумела героически выстоять.

«Трудно передать, что в эти минуты происходило на скамейке! Мы все как бы мысленно находились на льду, проделывали те же самые перемещения, движения. И я ловил себя на мысли, что ни в одном из эпизодов ребята не ошиблись, очень грамотно сыграли», — рассказывал Харламов.

Удачное меньшинство вдохновило советскую сборную — ко второму перерыву она зажгла на табло приемлемые для себя цифры 2:2. Но чехословаки не унимались в попытке устроить сенсацию и снова вышли вперед, подарив болельщикам сумасшедшую концовку. В ней Александр Якушев сравнял счет, но команде СССР нужно было забивать еще — иначе до финальной сирены соперник сохранял шансы увести победу при помощи всего одного точного броска. Решающую, а по сути — золотую, шайбу и забросил Харламов.

Вбрасывание в чужой зоне, пятерка игроков сборной Чехословакии выбрала не самую удачную расстановку, Владимир Петров выиграл «точку» и вторым касанием вывел партнера практически на пустые ворота. Харламов не промахнулся и принес советскому хоккею пятое золото Олимпийских игр.

Чувство было такое, что мы все равно выиграем. Хотя незадолго до конца матча чехословацкая команда вновь вышла вперед. Но уверенность была, что мы забьем столько, сколько надо для победы. Валерий Харламов нападающий сборной СССР по хоккею

Некоторые болельщики и специалисты считают хоккейный турнир Олимпиады в Инсбруке не совсем полноценным — в нем не принимала участие сборная Канады, но советские хоккеисты уверены, что возможное участие «Кленовых листьев», ничего бы не изменило.