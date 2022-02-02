Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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до открытия Олимпиады

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороАвстралияСША
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороНорвегияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороКитайШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороАвстралияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороСШАИталия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороВеликобританияКанада
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороКанадаШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороЧехияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
3.02скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
3.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороКитайШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороФинляндияСША
14:58 (мск), источник: ТАСС

«ВКонтакте» запустит тематическую ленту к Олимпиаде в Пекине

Поддержать сборную Олимпийского комитета России в соцсети поможет кампания #wewillROCyou и специальные эмодзи-статусы.

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Источник: Reuters

Социальная сеть «ВКонтакте» в преддверии XXIV зимних Олимпийских игр запустит тематичечкую ленту «Пекин-2022», которая расскажет пользователям о значимых событиях соревнований. Об этом говорится в сообщении соцсети в среду.

«Спорт — одна из наиболее популярных тем среди пользователей “ВКонтакте”. В ближайшие несколько недель их ждут активные обсуждения самых громких событий из мира фигурного катания, хоккея, биатлона, лыжных гонок и многих других зимних видов спорта», — отмечается в сообщении.

Благодаря специальной ленте пользователи смогут следить за итогами состязаний, медальным зачетом, смотреть видео с самыми яркими моментами Игр и знакомиться с мнениями экспертов. Лента «Пекин-2022» станет доступна с 3 февраля на главной вкладке мобильного приложения, а также по ссылке на всех платформах.

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Следить за медальным зачетом можно будет и при помощи нового раздела в мини-приложении «Спорт». Кроме того, пользователи могут установить олимпийский эмодзи-статус.

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«Миллионы любителей спорта “ВКонтакте” будут наблюдать за Олимпиадой в Пекине. Мы не могли обойти стороной главное событие зимы в мире спорта — поэтому предлагаем инструменты, с которыми легко следить за любимой сборной на Играх <…> Так, в прошлом году пользователи больше 4 млн раз устанавливали эмодзи-статусы, посвященные чемпионату Европы по футболу», — отметил руководитель спортивных проектов «ВКонтакте» Виктор Першин.

Поддержать сборную Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee) поможет кампания #wewillROCyou. Для этого пользователи сервиса «Клипы» могут выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске — на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании. Кроме того, в «Клипах» появится подборка коротких роликов #Пекин2022.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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