«ВКонтакте» запустит тематическую ленту к Олимпиаде в Пекине

Социальная сеть «ВКонтакте» в преддверии XXIV зимних Олимпийских игр запустит тематичечкую ленту «Пекин-2022», которая расскажет пользователям о значимых событиях соревнований. Об этом говорится в сообщении соцсети в среду.

«Спорт — одна из наиболее популярных тем среди пользователей “ВКонтакте”. В ближайшие несколько недель их ждут активные обсуждения самых громких событий из мира фигурного катания, хоккея, биатлона, лыжных гонок и многих других зимних видов спорта», — отмечается в сообщении.

Благодаря специальной ленте пользователи смогут следить за итогами состязаний, медальным зачетом, смотреть видео с самыми яркими моментами Игр и знакомиться с мнениями экспертов. Лента «Пекин-2022» станет доступна с 3 февраля на главной вкладке мобильного приложения, а также по ссылке на всех платформах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a0ec66fd85d8b77deb6" data-vnd="2a0ec66fd85d8b77deb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a0ec66fd85d8b77deb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Следить за медальным зачетом можно будет и при помощи нового раздела в мини-приложении «Спорт». Кроме того, пользователи могут установить олимпийский эмодзи-статус.

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«Миллионы любителей спорта “ВКонтакте” будут наблюдать за Олимпиадой в Пекине. Мы не могли обойти стороной главное событие зимы в мире спорта — поэтому предлагаем инструменты, с которыми легко следить за любимой сборной на Играх <…> Так, в прошлом году пользователи больше 4 млн раз устанавливали эмодзи-статусы, посвященные чемпионату Европы по футболу», — отметил руководитель спортивных проектов «ВКонтакте» Виктор Першин.

Поддержать сборную Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee) поможет кампания #wewillROCyou. Для этого пользователи сервиса «Клипы» могут выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске — на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании. Кроме того, в «Клипах» появится подборка коротких роликов #Пекин2022.