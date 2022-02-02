Сборная России по хоккею отправится в Пекин на Олимпиаду отдельным рейсом

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею вылетит в Пекин на Олимпийские игры отдельным рейсом. Об этом ТАСС сообщили в штабе официальной делегации.

Читайте также Мужская сборная России по хоккею не хочет лететь одним рейсом с остальными олимпийцами

Планировалось, что российские хоккеисты вылетят в Пекин 2 февраля вместе со сборными по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также с отдельными спортсменами из команд по конькобежному спорту.

«В связи с возникшей необходимостью было принято решение организовать сегодня дополнительный борт из Москвы в Пекин, сказал собеседник агентства. — На одном рейсе на Игры вылетает мужская сборная по хоккею, на втором — ряд представителей других сборных команд, СМИ и официальные лица».

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сообщил ТАСС, что его спортсмены вылетят в Пекин в 19:00 мск. Этим же рейсом должен отправиться в Китай и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Российские хоккеисты должны вылететь в Пекин в 20:55 мск.