Ковальчук об Олимпиаде без НХЛ: Политика и бизнес-интересы превзошли спортивные

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— Без игроков из НХЛ у России больше или меньше шансов на победу на Олимпиаде? Или, может быть, вообще нет разницы?

— Очень хотелось, чтобы возможность сыграть на Олимпиаде имели все.

Все-таки хоккей — одно из ключевых соревнований Игр, оно приковывало внимание всего мира, всей прессы. Но произошло так, что политика и бизнес-интересы превзошли спортивные.

Что касается шансов, то, считаю, есть пять-шесть команд, у которых одинаковые шансы на победу. Судьбу медалей решат мелочи — выполнение игрового задания, дисциплина, самоотдача.

Нельзя недооценивать и другие команды. Не стоит забывать, что несколько лет назад швейцарцы играли в финале чемпионата мира, а немцы — в решающем матче предыдущей Олимпиады.

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— Еще осенью вы совершали поездку по Северной Америке, то есть ориентировались на игроков из НХЛ. Насколько тяжело вам было в короткие сроки переключиться на КХЛ?

— У нас многие представители штаба находились в России — Валерий Каменский, Игорь Есмантович, Алексей Трощинский.

У нас было понимание, что игроки из КХЛ будут в составе даже в случае участия в Олимпиаде хоккеистов НХЛ.

Плюс современные технологии позволяют просматривать на компьютере любые матчи, любых игроков, любые смены. Поэтому все было под полным контролем.

Еще за месяц до Кубка Первого канала мы активно просматривали хоккеистов КХЛ. После турнира сделали определенные выводы.