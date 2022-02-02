Стартовали соревнования зимних Олимпийских игр

Начались тренировочные заезды в санном спорте у мужчин. Стартовал групповой турнир по керлингу среди смешанных пар (дабл-микст). В первый игровой день дуэт из Великобритании обыграл шведский тандем со счетом 9:5, а пара из США оказалась сильнее представителей Австралии — 6:5. Также сегодня состоялись матчи Чехия — Норвегия (7:6) и Китай — Швейцария (7:6).