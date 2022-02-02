Стартовали соревнования зимних Олимпийских игр
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дан старт соревновательной программе зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дан старт соревновательной программе зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начались тренировочные заезды в санном спорте у мужчин. Стартовал групповой турнир по керлингу среди смешанных пар (дабл-микст). В первый игровой день дуэт из Великобритании обыграл шведский тандем со счетом 9:5, а пара из США оказалась сильнее представителей Австралии — 6:5. Также сегодня состоялись матчи Чехия — Норвегия (7:6) и Китай — Швейцария (7:6).
В соревнованиях по керлингу в дабл-миксте участвуют пары из 10 стран. Борьбу за медали после кругового турнира продолжат четыре лучших дуэта.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022 пройдет 4 февраля.