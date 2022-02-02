Российские хоккеистки были на изоляции в Пекине из-за тестов на коронавирус

На протяжении трех дней игроки, тренеры и персонал команды проходили тестирования. Результаты всех тестов оказались отрицательными. Женская сборная России 2 февраля получила допуск к тренировкам.

Ранее к команде присоединились вратарь Дарья Гредзен, защитники Юлия Смирнова, Анна Шибанова, нападающие Полина Лучникова и Ландыш Фаляхова. Форвард Илона Маркова не примет участие в Олимпийских играх 2022 по причине положительного ПЦР-теста, сданного в ходе сбора.

3 февраля к команде в Пекине присоединятся вратарь Валерия Меркушева и защитник Мария Баталова. Окончательная заявка на турнир будет сформирована перед матчем против сборной Швейцарии, который состоится 4 февраля. Пока заявлены на турнир 19 игроков:

Вратари: Мария Сорокина, Дарья Гредзен.

Защитники: Юлия Смирнова, Мария Печникова, Нина Пирогова, Елена Проворова, Анна Шибанова, Анна Савонина.

Нападающие: Валерия Павлова, Фануза Кадирова, Полина Болгарева, Екатерина Добродеева, Вероника Коржакова, Александра Вафина, Оксана Братищева, Елена Дергачёва, Виктория Кулишова, Анна Шохина, Полина Лучникова.

В среду тренировка женской сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине была отменена. Занятия должны были состояться на льду Государственного дворца спорта Пекина с 9:45 до 10:45 по местному времени. Ранее организаторы отменили два контрольных матча с участием женской сборной России — против команд Чехии и Китая.