Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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3.02скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороСШАИталия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороВеликобританияКанада
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороКанадаШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороЧехияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
3.02скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
3.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороКитайШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороФинляндияСША
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороШвецияАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороКанадаШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 5
4.02скороИталияНорвегия
Фигурное катание. Мужчины
4.02скороКомандный турнир. Короткая программа
18:18 (мск), источник: Известия

Медали на две стороны: сможет ли Большунов обыграть Клебо в Пекине

Противостояние россиянина и норвежца — главный блокбастер Олимпийских игр — 2022.

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Источник: РИА "Новости"

Два лучших лыжника планеты — Йоханнес Клебо и Александр Большунов — разыгрывают между собой все награды ключевых турниров на протяжении последних четырех лет. Пока впереди норвежец, выигравший три золота Олимпиады-2018 в Пхёнчхане (у россиянина три серебра и одна бронза) и взявший шесть титулов ЧМ (у Большунова — одна победа и шесть серебряных медалей). При этом Александр опережал Йоханнеса в общем зачете Кубка мира двух последних сезонов. А их разборка на финише в лыжном марафоне на ЧМ-2021 в Оберстдорфе стала главной спортивной темой недели. На Играх-2022 в Пекине они вновь сойдутся лицом к лицу. И на этот раз градус противостояния просто обязан быть еще выше, чем в прошлом году.

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Показательный скиатлон

Что делают перед любыми крупными событиями? Конечно же, прогнозы. Полной медальной раскладкой разразилось авторитетное американское информагентство Associated Press. По его предположениям, главным героем этой Олимпиады станет Йоханнес Клебо. Норвежцу отдали победу в скиатлоне, который пройдет уже в воскресенье, и в спринте. Плюс два золота записали норвежцам в эстафете и командном спринте — разумеется, Клебо примет участие и там и там. Также Йоханнесу определили бронзу за разделку и серебро в марафоне. То есть, по прогнозам AP, он будет на пьедестале во всех гонках Пекина. Четырежды — на верхней ступени. Российским лыжникам американцы предсказывают девять медалей (на одну больше, чем в Пхёнчхане). Пять из них Большунову: золото в марафоне, серебро в скиатлоне и разделке, а также бронза в командном спринте (скорее всего, с Александром Терентьевым) и второе место в эстафете.

Серьезно относиться к этому прогнозу, как и к любому другому, смысла нет. Этот, американский, нельзя назвать тотальным рандомом. Но и вопросы по глубине анализа имеются. Взять командный спринт. Если готов будет Александр Терентьев (из-за травмы вылетит в Пекин позже остальной команды — 4 февраля), то это едва ли не главный наш шанс на золото. Их с Большуновым дуэт выглядит убийственным. Какая бронза?

Александр Большунов | Источник: РИА "Новости"

Очень показательным в плане всего турнира будет скиатлон. По кучности выступлений там станет понятно, удалось ли командам подойти к Пекину в пиковом состоянии. Большие провалы бывают даже у топовых команд — вспомните, как мужская сборная Норвегии во главе с самим Петтером Нортугом уехала из Сочи-2014 с двумя лишь медалями. Скорее всего, первые же гонки покажут, кто и как сумел приспособиться к загадочным китайским условиям.

Иронично, что олимпийская программа начинается со скиатлона, хотя ни одной гонки в этом формате в сезоне у лыжников не было. Большой привет FIS. В который уже раз. Тем не менее расклады примерно понятны. Для наших девушек любая медаль станет большим успехом. У парней всё интереснее: очевидно, что Большунов будет рад исключительно победе, но пьедестал реален абсолютно для каждого. Разве Сергей Устюгов не может? Он выигрывал чемпионат мира в этом виде программы. Денис Спицов в Пхёнчхане долгое время шел в лидерах, но в итоге занял обидное четвертое место. Может добраться до подиума и Алексей Червоткин.

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Расклад, при котором именно Клебо станет главным героем Олимпиады, не выглядит фантастическим. Но наша команда — та сила, которая теоретически может остановить его. Больше особо некому. В спринте против Йоханнеса, кажется, без шансов, но во всех остальных видах есть варианты. И если все сложится идеально, то главным мультимедалистом Пекина-2022 может стать не он, а именно Большунов.

— Лично я больше всего переживаю за разделку (индивидуальная гонка на 15 км), — отметил в разговоре с «Известиями» чемпион России, победитель двух этапов Кубка мира Михаил Девятьяров — младший. — Последний раз из россиян ее выиграл мой папа в 1988 году (Михаил Девятьяров. — «Известия»). Узкая дистанция, но нам на ней не везет. Надеюсь, что повезет в Пекине. Большунов сможет снять это проклятие. Почему-то многие прогнозируют нам одну золотую медаль в лыжных гонках. Считаю, что их будет больше. Устюгов способен победить в скиатлоне, Большунов — в разделке. В целом, мне кажется, в Китае у Большунова хорошие шансы выступить лучше, чем на ЧМ-2021 (в Оберстдорфе у подопечного Юрия Бородавко было одно золото, два серебра и бронза. — «Известия»). При хорошем раскладе он может взять два-три золота. В Пекине морозно, поэтому трасса будет жесткая. Это на руку нашему лидеру.

Йоханнес Клебо | Источник: РИА "Новости"

Скандальное столкновение

Прошлогодний ЧМ серьезно изменил отношения Большунова и Клебо. До событий в Оберстдорфе они допускали возможность совместных тренировок, а россиянин даже приглашал норвежца на свою свадьбу. После — прекратили общение.

Так получилось, что для Большунова заключительная гонка ЧМ-2021 должна была определить, будет он для него триумфальным или оставит горькое послевкусие. Российский лыжник впервые в карьере стал чемпионом мира, взяв золото в скиатлоне. При этом не самым удачным образом выступил в разделке, где оказался четвертым, проиграв Клебо борьбу на финише.

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Но вместе с тем марафон для нашего спортсмена оказался копией всего ЧМ-2021 в миниатюре — отлично проведенная гонка, демонстрация собственной мощи, все шансы на победу. И злополучный инцидент на финише, всё это в изрядной степени смазавший. В результате контакта с Клебо на последней прямой Александр сломал палку, его обошел и Йоханнес, и еще один норвежец — Эмиль Иверсен. Российская команда подала протест, но даже его удовлетворение оставило Большунова на втором месте. На церемонии награждения наш лыжник даже не стал надевать серебряную награду. Их новая дуэль на 50 км, если у обоих останутся силы на заключительную гонку, может стать главным украшением Игр в Пекине.

— Даже когда я бегал на финиш масс-старта приходило много лыжников и вся борьба разворачивалась на последних 100−200 м, — продолжил Михаил Девятьяров-младший. — Сейчас скорости выросли. Появляются спортсмены, которые уходят в отрыв. Посмотрим, как будут развиваться события в Китае. Останутся ли силы у Большунова на марафон? Надо будет разложить все гонки, чтобы ему хватило сил уйти в отрыв. На ЧМ не было того запала, который был на 30 км. На финиш Саша пришел с Клебо. А это огромный риск, который в итоге и привел к сломанной палке. Красивая ситуация, много поговорили об этом. Даже больше, чем о футболе, в течение нескольких дней. Побольше бы таких неожиданных вещей в лыжных гонках. Только чтобы не наши палки ломались.

Оба лыжника уже прибыли в Китай (Клебо на частном самолете, чтобы не заразиться коронавирусом). А один из ключевых партнеров Йоханнеса по сборной Норвегии — двукратный олимпийский чемпион Симен Крюгер — сдал положительный ПЦР-тест перед вылетом в Китай.

Владимир Иванов
Дмитрий Гарин

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