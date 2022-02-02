У Глейхенгауза все-таки ковид, Валиева каталась с наушником, у сборной России режим секретности

Фигурное катание одним из первых стартовало в Пекине, но все-таки до сегодняшнего дня на арене чувствовалась неполноценность атмосферы. И дело не только в отсутствии соревнований. Конечно, все фигуристы говорят, как в Пекине и Олимпийской деревне прекрасно, везде логотипчики висят, — но, когда нет главных действующих лиц, все не так и все не то. Слава богу, ни одна девушка не больна.

У Глейхенгауза все-таки ковид

Зато, кажется, в нашей делегации все-таки нашлись больные — как бы ни пыталась это скрыть федерация. То, что в Пекине нет генерального директора Александра Когана, положим, не столь заметно, но вот выпадение одного из зубов в трезубце Тутберидзе — Дудаков — Глейхенгауз на тренировке девушек проглядеть было невозможно. Корреспонденту «СЭ» рассказывали, что Даниила не видели на сборах в Красноярске, правда, у группы Тутберидзе был свой график, а фигуристов на сборах разводили. «РБК» писал о положительном тесте у хореографа. Вероятно, это правда.

Но и в отсутствие Глейхенгауза два оставшихся тренера могли быть довольны увиденным. Никакого спада в группе нет: Валиева допустила одну ошибку в прогоне под музыку, приземлившись на две ноги на четверном тулупе, Щербакова зашла на два четверных — лутц и флип, — но сделала только первый. Трусова осталась на своем привычном уровне — два четверных прыгнула (зубцовые флип и лутц), с двух упала (лутц и тулуп), сделала «бабочку» на еще одном тулупе. Сериал «Гонка за пятиквадкой» зашел на очередной эпизод — не в каждом бразильском их столько.

Тутберидзе двигалась в стиле Плющенко

Этери Георгиевна после проката Трусовой даже поаплодировала — и это несмотря на ошибки! Редкое проявление эмоций для холодного наставника. Что это, если не признание необходимости продолжать этот путь?

Она не только хлопала — она сегодня красиво двигалась. После проката Трусовой тренер исполнила изящный изгиб бедрами в стиле Плющенко — работа над компонентной частью оценки в «Хрустальном» не прекращается ни на минуту. Но ближе к процессу был Сергей Дудаков. Тутберидзе отвлекалась на разговоры с другими и отходила от бортика.

Интересно, что Валиева провела вторую часть тренировки в наушнике. Слушала ли она болеро или русскую попсу, осталось неизвестным, но на мой вопрос, получала ли она через ухо указания от Глейхенгауза, все три наши фигуристки рассмеялись. Однако в микст-зоне не остановились.

У мужчин на тренировке были все три наших парня. Марк Кондратюк катал в полную силу (очевидно, готовится к команднику?) и сделал под музыку четверные тулуп и сальхов, но с сильной ошибкой приземлил тройной аксель. Андрей Мозалев сделал макет без прыжков, Евгений Семененко ограничился тройными и «дупелем».

Разговаривают все. Кроме наших

Все наши пары тоже в порядке, но интереснее всего стало вечером, когда начались тренировки командного турнира. И здесь Россия выбрала иную тактику по сравнению с США — она просто никого не выставила на тренировки у женщин, мужчин и пар. Американцы тасуют состав, и сегодня у девушек каталась вместо Мэрайи Белл Карен Чен. Единственным исключением стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По идее, Александра Степанова и Иван Букин только должны лететь из Москвы на последнем чартере Москва — Пекин (с другого их прогнали хоккеисты), а Диана Дэвис и Глеб Смолкин по крайней мере пока не претенденты на командник — об этой теории можно забыть. Ее сторонники призовут дождаться произвольного танца, но мне кажется, что такой поворот не нужен ни сборной России, ни Тутберидзе. Нужен ли он Дэвис и Смолкину — тоже большой вопрос.

Из всей российской сборной, которая выступала весь день на двух катках, поговорил с журналистами как раз только Семененко, две фразы отпустили про отсутствие Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Американцы говорят с журналистами почти неделю — Натан Чен, кажется, скоро начнет в микст-зоне травить байки из начальной школы, потому что про все остальное уже спросили. Мэрайя Белл признается в любви к Алине Загитовой, разговаривают японцы и китайцы. Останавливаются наши конькобежцы, шорт-трекисты. А наши фигуристы проходят мимо со словами «не хотим». Вот поэтому у фигурного катания в России популярность вопреки.

Хотя все это меркнет на фоне полного транспортного коллапса, в котором находится Пекин накануне Олимпиады. Автобусы между объектами ходят мимо расписания, антиковидные меры и ужесточаются, и становятся все абсурднее: пить можно только в определенной зоне, сидеть — за определенными столами и на определенных трибунах. С другой стороны, видя массовость положительных тестов на омикрон, кажется, тесты стали брать по-другому — тебе уже не лезут палкой в горло, ограничиваясь ротовой полостью.

Что тоже по-своему абсурдно на этой самой странной Олимпиаде.