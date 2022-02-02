Биатлон на Олимпиаде превратится в фарс? Стрельбище на трассе шокирует

Из-за коронавирусных ограничений впервые выкатиться на искусственный снег в 180 километрах от Пекина наши ребята смогли только несколько дней назад. Запланированные тестовые соревнования на трассе были отменены, а заранее ее посмотреть удалось только персоналу во главе с Александром Печерским.

За несколько дней до старта Игр в Китай прилетели и журналисты, которым тоже пришлось осваиваться на новом для себя месте работы. Спустя три проведенных на биатлонном стадионе дня могу смело заявить, что слухи, доносящиеся из Поднебесной о невероятном стрельбище, оказались полностью правдивыми.

За часы, проведенные у стрельбища, мне ни разу не удалось лицезреть хоть что-то напоминающее штиль. Флажок то и дело брыкался в разные стороны, постоянно находясь параллельно земле. Создавалось ощущение, что прямо перед ковриками проносится настоящий вихрь. Расположение трассы составлено таким образом, что ветер просто не замолкает на ключевом отрезке трассы, постоянно продувая его.

«Не слышу, ветер мешает», — говорила Светлана Миронова Николаю Загурскому, который находился буквально в метре от нее. Подсказки тренеров на тренировках то и дело касались поправок, который постоянно приходится делать. Но во время соревнований одна поправка может и не исправить ситуацию.

«Сейчас стреляла Ира Казакевич. Во время работы на рубеже было аж три порыва, меняющих направление», — объяснял Загурский, показывая, насколько далеко ветром уносит патрон на стрельбище.

Но Печерский заранее оповестил сборную России о всех тонкостях. Когда ветер не менял свое направление, наши биатлонисты чаще всего стреляли кучно, попадая точно в цель. Но от этих невероятных изменений траектории невозможно никуда деться, что может превратить Олимпийские игры в настоящую лотерею. В призы могут попасть везунчики, которым удалось в нужное время прийти на рубеж.

Слева от стрельбища располагается небольшое техническое помещение, закрывая собой крайние коврики. Вот оно, лучшее место для стрельбы на ноль? Вовсе нет. «У нас уже двое просто возненавидели 30-й щит. И только одна биатлонистка сказала, что ей там было комфортно», — признавались в тренерском штабе.

Еще одной проблемой трассы является холод. Пронизывающий ветер при морозе, доходящем до минус 20 градусов, превращал тренировки в настоящее испытание. Александр Логинов, например, честно на одном из занятий признался, что сильно замерз, заранее завершив тренировку. От такого мороза не спасают даже согревающие мази.

Помните, как Даниил Серохвостов отморозил пальцы в Эстерсунде, надев слишком тонкие перчатки? Готовьтесь вновь читать похожие заголовки. Нашей сборной, кстати, в среду обновили амуницию. Команде привезли специальные перчатки с подогревом, которые должны исправить ситуацию на стрельбище. Если в них будет удобно работать, то проблема будет решена. Ведь стрелять из обычных толстых теплых перчаток сложнее, нежели в тонких.

Той же Евгении Буртасовой, которая прилетит в Пекин только 3 февраля, будет невероятно сложно приспособиться к этим условиям за пару дней. Поэтому наша команда поступила абсолютно верно, отправившись на Олимпиаду заранее. Время на адаптацию может сыграть одну из самых важных ролей при распределении наград.

Если Игры в Китае подарят нам несколько неожиданных героев и медалистов, в этом не будет ничего удивительного. Условия на биатлонном стадионе не располагают к тому, чтобы побеждал сильнейший, поэтому распределение медалей может свестись к простой удаче.