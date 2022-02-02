Бутырская: Валиеву надо точно ставить в короткую на командном турнире на Олимпиаде, у нее самая дорогая программа

— Стоит ли поставить Камилу Валиеву на обе программы в командном турнире?

— Трудно сказать, это нужно просчитывать, продумывать, все просматривать. Это должны другие люди решать. Но во всяком случае это неплохая идея — поставить первые номера, чтобы завоевать золото сто процентов. Во-вторых, у Камилы еще будет время восстановиться, девочки не сразу начинают. В короткую точно ее надо ставить, потому что она прыгает тройной аксель и у нее самая дорогая короткая программа. Так и произвольная самая дорогая получается, понимаете?

— То есть Валиевой хватит времени, чтобы восстановиться к личному турниру, даже если она откатает две программы в команднике?

— Конечно. Они катают каждый день эти программы: и короткие, и произвольные. Что для наших девчонок прокатать программу? Понятно, что еще настрой олимпийский нужно сохранить, но, думаю, справится она с этим. Все будут думать над составом. Это ведь такая палка о двух концах: либо кого-то лишать золотой медали, либо эту медаль завоевывать. Вот о чем должны думать в первую очередь. Если мы хотим золото, должны максимально продумать и поставить фигуристов так, чтобы действительно было золото, — цитирует Бутырскую «Спорт день за днем».