Драчев: ОИ было бы правильно перенести. Но если нет возможности, надо разрешить участвовать без каких-либо тестов
Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался об антиковидных мерах на Олимпийских играх в Пекине.
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался об антиковидных мерах на Олимпийских играх в Пекине.
"Эти Олимпийские игры было бы правильно перенести. Но если переносить нет возможности, тогда надо всем разрешить участвовать в Играх без каких-либо тестов. Если человек заболел с симптомами — головной болью, температурой, тогда его надо изолировать. А если нет симптомов, пусть выступает. Потому что мы можем получить лже-положительные тесты, это выбьет человека из колеи, а соревнования уже прошли. Так часть лидеров вылетит и в шорт-треке, и в хоккее. Мы понимаем, что есть виды спорта на улице, но есть и в зале — керлинг, к примеру.
Поэтому это уже не Олимпийские игры, а соревнования в больнице: где больше заболели, где меньше. Либо полностью надо все открывать и давать всем возможность участвовать, либо закрывать эту Олимпиаду и переносить ее на год«, — приводит слова Драчева “Газета.ru”.