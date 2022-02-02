Драчев: ОИ было бы правильно перенести. Но если нет возможности, надо разрешить участвовать без каких-либо тестов

"Эти Олимпийские игры было бы правильно перенести. Но если переносить нет возможности, тогда надо всем разрешить участвовать в Играх без каких-либо тестов. Если человек заболел с симптомами — головной болью, температурой, тогда его надо изолировать. А если нет симптомов, пусть выступает. Потому что мы можем получить лже-положительные тесты, это выбьет человека из колеи, а соревнования уже прошли. Так часть лидеров вылетит и в шорт-треке, и в хоккее. Мы понимаем, что есть виды спорта на улице, но есть и в зале — керлинг, к примеру.