Что это было? Старт Олимпиады удивил, а сборная США чуть не опозорилась

Но для начала о россиянах. Отечественные керлингисты на этой Олимпиаде выступят только в соревнованиях мужских и женских сборных. В дабл-миксте российская пара остановилась в шаге от путевки на Игры, уступив в финале квалификационного турнира. Так что в Пекине болельщики не увидят, пожалуй, самую известную керлингистку России — Анну Сидорову, которая выступала в дуэте с Алексеем Тимофеевым.

А ведь на прошлой Олимпиаде россияне в этой дисциплине завоевали бронзу! Семейная пара Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой запомнилась многим, но самый сильный хайп вокруг них случился, увы, из-за положительной допинг-пробы партнера. После этого их лишили медалей, а спортсмена дисквалифицировали на четыре года.

Норвежский дуэт, получивший бронзу Игр-2018 после инцидента, приехал и в Пекин. Однако скандинавы, считавшиеся одними из главных фаворитов Олимпиады, стартовали с поражения. Серебряные призеры последнего чемпионата мира уступили чехам после экстра-энда со счетом 6:7.

Своеобразный «овертайм» понадобился и в еще одном матче. Он позволил китайскому дуэту с победы начать домашнюю и дебютную для себя Олимпиаду. Со счетом 7:6 сенсационно оказались повержены серебряные призеры Игр-2018 из Швейцарии. Зрители, основу которых составили другие члены национальных делегаций, эмоционально (но в рамках антикоронавирусной политики и общей культуры керлинга) приветствовали шокирующий успех сборной Китая.

В центральном матче первого дня встретились герои последнего чемпионата мира — его победители из Шотландии, выступающие в Пекине под флагом Великобритании, и бронзовые призеры из Швеции. Игра получилась очень «качельной», соперники долго привыкали ко льду, а ключевым оказался седьмой энд. На предпоследнем отрезке встречи шведы очень серьезно напортачили и уступили три камня. Отыграть такое почти не представлялось возможным. Итог — 9:5 в пользу британцев, это самая крупная победа дня.

Наконец, впечатляющую борьбу устроили дуэты из Австралии и США. Больше половины матча ни одна из команд не могла серьезно оторваться в счете, но в шестом энде американцы, опережавшие оппонентов на одно очко, допустили чудовищную ошибку в развязке и проиграли три камня.

Казалось, фиаско близко, но уже в следующем энде сборная США аккуратно воспользовалась шансом вернуться и сравняла счет. Решающие броски в матче тоже лучше удались американцам, которые к своей чести не рассыпались после локальной неудачи и не позволили себе потерпеть болезненное поражение в первый же день Олимпиады.

Турнир в дабл-миксте продолжится 3 февраля — с раннего утра по московскому времени. Также в четверг начнут борьбу женские хоккейные сборные, а соревнования по фристайлу откроются квалификацией в дисциплине «могул».